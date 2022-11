X Factor, due eliminazioni nella puntata del 10 novembre: ecco cosa è successo

ROMA – Terza puntata ricca di emozioni per X Factor. Il meccanismo della serata, denominata non a caso Hell Factor, prevede due eliminazioni. E a fine live a dover salutare un concorrente a testa sono Fedez e D’Argen D’Amico. In questo modo, i quattro giudici tornano ad armi pari: ognuno resta con due proposte nel proprio roster.

La conduttrice Francesca Michielin spiega il meccanismo della serata: due manche da cinque esibizioni l’una, in cui i due concorrenti meno votati si sfidano al ballottaggio a quattro: il più votato si salva, il meno votato è fuori e gli altri due devono vedersela con il verdetto dei quattro giudici.

LA PRIMA MANCHE

Nella prima manche, salgono sul palco i Disco Club Paradiso (‘Laura non c’è’ di Nek), Joélle (‘Summertime sadness’ di Lana del Rey), gli Omini (‘Brianstorm’ degli Arctic Monkeys), Lucrezia (‘Insieme a te non ci sto più’ di Caterina Caselli) e Dadà (‘I te vurrià vasà’ di Roberto Murolo). Il pubblico da casa manda al ballottaggio Dadà e Joélle.

LA SECONDA MANCHE

Ad aprire la seconda manche, dopo le esibizioni del superospite internazionale Yungblud e dell’idolo teen sangiovanni, è Linda (‘Still don’t know my name’ di Labirinth), poi tocca a Beatrice Quinta (‘Fiori rosa fiori di pesco’ di Lucio Battisti), i Tropea (‘Luna’ dei Verdena), i Santi Francesi (‘Ti voglio’ di Ornella Vanoni) e Matteo Orsi (‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco). Il televoto manda al ballottaggio i Tropea e Matteo Orsi.

IL BALLOTTAGGIO A 4

Nella supersfida a quattro dell’Hell Factor i concorrenti si sfidano con i loro cavalli di battaglia: Joélle canta ‘People Help the People’, Dadà porta il mash-up di ‘Caravan Petrol’ e ‘Pua’, i Tropea si esibiscono con ‘Insieme a te sto bene’ e Matteo Orsi chiude con ‘En e Xanax’. La meno votata è Dadà, quindi Fedez deve salutare la sua concorrente. Per Rkomi arriva invece la buona notizia del salvataggio di Joélle, la preferita del pubblico tra i quattro a rischio eliminazione.

Restano quindi i Tropea del roster di Ambra e Matteo Orsi della squadra di Dargen D’Amico. I quattro giudici si confrontano e a prevalere è la band, Matteo Orsi è fuori: Dargen perde quindi il primo concorrente del suo roster. L’appuntamento è per giovedì 17 novembre, quando gli otto ancora in gara presenteranno i loro inediti.

