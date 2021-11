Tg Cultura, edizione dell’11 novembre 2021

– DAGLI SCAVI DI POMPEI RIEMERGE LA STANZA DEGLI SCHIAVI

A Pompei riemerge la stanza degli schiavi, una scoperta eccezionale arrivata dagli scavi della villa di Civita Giuliana. Il nuovo ambiente è in perfetto stato di conservazione e offre uno sguardo straordinario su una parte del mondo antico che normalmente rimane all’oscuro. Grazie all’affinamento della tecnica dei calchi, sono stati portati alla luce letti e altri oggetti in materiali deperibili, che permettono di acquisire nuovi interessanti dati sulle condizioni abitative e di vita degli schiavi a Pompei e nel mondo romano.

– LA CERTOSA DI TRISULTI APRE AL PUBBLICO

La Certosa di Trisulti è stata riaperta al pubblico. Lo splendido monastero situato nel comune di Collepardo, in provincia di Frosinone, potrà essere visitato nei weekend e nei giorni festivi anche con tour guidati che sveleranno ambienti straordinari come una farmacia settecentesca e la biblioteca nazionale della Certosa, oltre alla chiesa di San Bartolomeo. Costruito nel 1204 e assegnato da Papa Innocenzo III ai certosini, il complesso medievale è tornato alla gestione statale dopo il ritiro della concessione inizialmente assegnata ai sovranisti di Steve Bannon.

– IL FUMETTISTA LRNZ TORNA IN LIBRERIA CON GEIST MASCHINE

Il fumettista romano LRNZ, all’anagrafe Lorenzo Ceccotti, torna in libreria con Geist Maschine, il primo capitolo di una spettacolare trilogia, allo stesso tempo naturalistica e tecnologica. Geist Maschine è la storia di tre ragazzi che cercano di sopravvivere a un post-apocalisse che ha diradato gli insediamenti umani e disgregato quasi tutti i governi nazionali, rendendo gran parte del mondo una pericolosa terra di nessuno. Pubblicato in Italia dalla BAO Publishing e tradotto in Francia, Spagna, Brasile, Giappone e Stati Uniti, LRNZ incontrerà i lettori in un book tour che lo porterà a Roma, Bologna, Milano e Genova.

– AL CINEMA IL FILM-EVENTO ‘FRIDA KAHLO’, ECCO IL TRAILER

E’ un indimenticabile viaggio attraverso la vita e l’arte di un’icona mondiale il film ‘Frida Kahlo’, opera della regista Ali Ray che ripercorre l’esistenza e la produzione artistica della celebre artista messicana. Al cinema il 22, 23 e 24 novembre distribuito da Adler Entertainment, il trailer ufficiale anticipa le immagini del documentario realizzato nella famosa Casa Azul a Coyoacán, sobborgo di Città del Messico, e creato in collaborazione con esperti di fama mondiale che conoscevano personalmente l’artista.