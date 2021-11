Etiopia, fermati ad Addis Abeba tre volontari Vis: un italiano e due locali

ROMA – Sono tre gli operatori del Volontariato internazionale per lo sviluppo (Vis) fermati dalla polizia ad Addis Abeba: lo ha riferito l’ong salesiana in una nota, diffusa oggi, precisando che si tratta di un cittadino italiano e di due cittadini etiopi.

Nel comunicato si legge: “Da sabato 6 novembre sono in stato di fermo ad Addis Abeba tre operatori Vis, Alberto Livoni, coordinatore Paese, e due operatori dello staff locale, impegnati nel sostenere la popolazione etiope attraverso progetti di sviluppo e aiuto umanitario”. Il Vis aggiunge: “Siamo in costante contatto con l’ambasciata italiana in loco, che ha immediatamente avviato tutte le procedure previste per il loro rilascio e sta seguendo costantemente il caso”. Nella nota si riferisce ancora: “Per tutelare la sicurezza dei nostri operatori riteniamo opportuno seguire le indicazioni di riservatezza concordate con l’ambasciata”.

CHI È ALBERTO LIVONI, IL COOPERANTE FERMATO AD ADDIS ABEBA

Non sono state notificate accuse nei confronti di Alberto Livoni, cooperante italiano rappresentante in Etiopia dell’ong Volontariato internazionale per lo sviluppo (Vis), fermato dalla polizia ad Addis Abeba: lo riferiscono all’agenzia Dire fonti informate sulla vicenda, invitando alla cautela e auspicando un rilascio a breve.



Sessantacinque anni, radici emiliane, rappresentante Paese per il Vis dall’agosto scorso, Livoni è stato fermato durante un raid della polizia in una casa dei salesiani, nel quartiere di Gottera. Nello stesso episodio sono stati fermati alcuni missionari, dipendenti ed esponenti dello staff originari del Tigray, la regione epicentro di un conflitto civile cominciato un anno fa.



“Il fermo è scattato nel quadro dello stato di emergenza proclamato dal governo del primo ministro Abiy Ahmed nei giorni scorsi” sottolineano le fonti. “Livoni è tuttora in custodia della polizia ma nei suoi confronti non è stato notificato alcun tipo di accusa; l’ambasciata italiana è informata e al lavoro per la sua liberazione immediata”.



Ad Addis Abeba fermi e operazioni di polizia si sono intensificati in coincidenza con l’avanzata verso la capitale delle milizie del Fronte di liberazione popolare del Tigray (Tplf), partito al potere nella regione del nord che ha stretto ora alleanze con l’Esercito di liberazione oromo (Ola) e altri oppositori del governo federale.



Il Vis è legato al mondo salesiano. I missionari dell’ordine hanno quattro case nel Tigray. Nella regione con i salesiani non opera nessun italiano. Il fermo di Livoni, come quelli dei missionari di origine tigrina, risale a cinque giorni fa.

FARNESINA: “SEGUIAMO CON ATTENZIONE LA VICENDA”

L’ambasciata d’Italia ad Addis Abeba, in stretto raccordo con la Farnesina, segue con grande attenzione la vicenda del connazionale Alberto Livoni, in stato di fermo nella capitale dell’Etiopia: così, in una nota, la Farnesina. Nel comunicato si riferisce che il cittadino italiano è in custodia presso la Addis Ababa Police Commission. A Livoni, sottolinea la Farnesina, l’ambasciata “sta prestando ogni necessaria assistenza ed è in contatto con le competenti autorità locali e con i familiari”.