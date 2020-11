A Bologna scatta il divieto di ogni manifestazione ed evento in centro

BOLOGNA – Stop a tutti gli eventi, per tutti i giorni della settimana, nel centro storico di Bologna. In attesa dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, attesa a questo punto per domani, lo ha intanto deciso il sindaco Virginio Merola che sempre domani firmerà un proprio provvedimento restrittivo. Sarà varata un’ordinanza “a tutela della salute pubblica e contro gli assembramenti”, fa sapere l’amministrazione con una nota. Merola ha deciso di “vietare l’utilizzo delle piazze e delle strade del centro storico per ogni tipo di manifestazione, iniziativa ed evento, a tutela della salute pubblica con l’obiettivo di evitare assembramenti- scrive Palazzo D’Accursio- come previsto dal Dpcm in vigore”.

STOP ANCHE AGLI ARTISTI DI STRADA

L’ordinanza sarà valida da domani, 12 novembre, fino a nuove disposizioni e sono comprese nel divieto anche le attività degli artisti di strada, già sospese dal Dpcm. “Il divieto di assembramento è una delle principali misure di contenimento del contagio, insieme all’obbligo di indossare la mascherina quando non si è isolati e al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”, sottolinea l’amministrazione, aggiungendo che “le strade e le piazze del centro storico di Bologna sono luoghi dove si possono creare situazioni di assembramento favorite da manifestazioni, iniziative ed eventi che attraggono ulteriore pubblico”.

NEI PROSSIMI GIORNI MANIFESTAZIONI GIÀ ANNUNCIATE, DAI SINDACATI AI COLLETTIVI

Questo vuol dire che risulteranno vietate diverse manifestazioni già annunciate per i prossimi giorni: ad esempio i presidi convocati dai sindacati di base per venerdì in occasione degli scioperi che coinvolgeranno i dipendenti comunali, il personale dei servizi educativi e gli operatori sociali; la manifestazione delle Sardine per il compleanno del movimento prevista per sabato, al pari della nuova manifestazione dei collettivi annunciata per sabato 8dopo quella finita a scontri con la Polizia dello scorso weekend).

In attesa del nuovo provvedimento, il Comune specifica che rimangono in vigore inoltre le ordinanze che vietano l’accesso e lo stazionamento in piazza San Francesco (dalle 20 alle 6), piazza Verdi (dalle 18 alle 6); la parte di piazza Aldrovandi davanti ai civici 12 e 12/A-B-C (dalle 18 alle 6). “Superata nei fatti, invece- spiega Palazzo D’Accursio- l’ordinanza che chiudeva cinque parchi cittadini alle 22, visto che il Dpcm in vigore vieta ogni tipo di spostamento dalle 22 alle 5 del giorno successivo eccetto che per motivi di lavoro, necessità e salute”.

