Sanità, rientrato in Calabria il commissario designato Zuccatelli

REGGIO CALABRIA – È rientrato in Calabria Giuseppe Zuccatelli, il commissario designato dal governo per il piano di rientro dal deficit sanitario regionale. Al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme (Catanzaro) Zuccatelli, reduce da un periodo di convalescenza a Cesena dopo essere risultato positivo al Covid, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. In Regione c’è attesa per le ulteriori scelte da parte del governo, che sta valutando di affiancarlo con un’altra figura, si parla del medico Gino Strada fondatore di Emergency. Zuccatelli al momento è anche commissario governativo delle aziende ospedaliere di Catanzaro.

I sindaci della Calabria si ribellano alla nomina di Giuseppe Zuccatelli, arrivato dopo le dimissioni di Giuseppe Cotticelli. Al termine di un question time in aula alla Camera, durante il quale il gruppo di Fi ha chiesto la revoca immediata del neo-commissario alla sanità e la piuùampia condivisione sulla scelta del successore, il deputato reggino, Francesco Cannizzaro, annuncia che domani alle 12 i sindaci calabresi protesteranno sotto Palazzo Chigi. Forza Italia lamenta innanzitutto che al question time non si sia presentato il ministro della Salute Roberto Speranza ma che il Governo abbia mandato il collega ai rapporti con il Parlamento Federico D’Incà che non ha risposto su Zuccatelli. Al termine della risposta, Cannizzaro dice: “Onorevole ministro D’Incà io la stimo. Grazie due volte, intanto per esserci e per aver messo la faccia sostituendosi al ministro Speranza, colui che sarebbe dovuto essere qui al suo posto ma evidentemente la risposta alla nostra interrogazione era per lui abbastanza scomoda. Il compitino che le hanno preparato da leggere oggi qui in aula è veramente imbarazzante, così come imbarazzanti sono tutte le azioni messe in atto dal Governo non solo nei confronti della Calabria ma per l’intero Paese. Lei non ha dato una risposta. La Calabria ha bisogno di una risposta certa e immediata: lo sostituite questo Giuseppe Zuccatelli o no? Lei non ce lo ha detto. La Calabria è in mobilitazione. Le do una notizia: domani alle ore 12 sotto Palazzo Chigi lei troverà per la prima volta nella storia del regionalismo calabrese le fasce tricolori della Calabria perchè i tanti sindaci si mobiliteranno, arriveranno per protestare, per dire fine al commissariamento chiedendo con grande forza la revoca di questo inadeguato Zuccatelli, uomo del ministro Speranza, che è stato nominato in queste ore suscitando una grande protesta generale come mai e’ successo nella nostra Regione”.

Il deputato di Forza Italia conclude: “Ministro D’Inca’, riferisca al ministro della Salute e al presidente Conte che state scherzando veramente con il fuoco. In questo momento in atto ci sono delle proteste pacifiche ma che stanno degenerando. Non dite poi che non ve lo abbiamo detto. Noi ve lo stiamo dicendo in tutte le salse e in qualsiasi sede persino oggi qui al Governo: dateci la possibilità di condividere un sostituto degno di nome che possa dare finalmente un diritto negato per dieci anni alla Calabria il diritto alla salute”.