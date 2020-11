Coronavirus, a Catanzaro scuole chiuse fino al 28 novembre

REGGIO CALABRIA – A partire da domani, giovedì 12 novembre, e fino a sabato 28 novembre saranno sospese le attività didattiche in presenza, con conseguente attivazione di quelle a distanza, nelle scuole di ogni ordine e grado di Catanzaro. Lo ha stabilito il sindaco Sergio Abramo facendo seguito alla proposta ricevuta dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp a causa di un incremento significativo dei nuovi casi di infezione da Sars-Cov2. Gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle prime classi delle secondarie di primo grado torneranno fra i banchi lunedì 30 novembre.

“Questa sospensione servirà a ridurre le occasioni di contagio e, di pari passo, a garantire il tempo necessario all’Asp per smaltire i tamponi da analizzare e aumentare lo sforzo organizzativo per il tracciamento dei contatti”, ha affermato Abramo, aggiungendo: “Mi auguro che queste due settimane siano sufficienti per far sì che la risposta di un sistema finora gravato da consistenti ritardi, diventi più efficace e tempestiva”.

L’Azienda sanitaria ha considerato come questo incremento comporti “la necessità di screening massivi di personale scolastico, docenti, alunni e personale Ata” ribadendo il “notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi nasofaringei e, pertanto, nella trasmissione dei relativi referti”. Il dipartimento di Prevenzione ha aggiunto: “La situazione determina un ritardo nella costruzione dei casi positivi”. Per questi motivi è stata suggerita la “sospensione, a tutela della salute pubblica, della didattica in presenza delle scuole in oggetto per un congruo periodo (almeno due settimane) per consentire il graduale smaltimento delle criticità rappresentate”.