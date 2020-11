ROMA – Contro il dottore campione d’ascolti di Rai 1, Mediaset si affida alla magia. Giovedì 12 novembre torna Harry Potter e questa volta sbarca su Canale 5. In contemporanea, su Rai 1 andrà in onda un nuovo episodio di ‘Doc – Nelle tue mani’, il medical drama con Luca Argentero, che ogni settimana sta radunando davanti allo schermo oltre 7 milioni di italiani. Riuscirà il mago di Hogwarts a vincere anche questa durissima sfida?

HARRY POTTER, QUANDO VA IN ONDA LA MARATONA

L’intera saga, nata dalla penna di J. K. Rowling, è già andata in onda a marzo, durante il lockdown, dopo la richiesta di tantissimi fan che l’hanno reclamata a gran voce sui social. In quel caso ad ‘ospitare’ il mago, come di consueto, era stata Italia 1, mentre questa settimana, sarà la rete ammiraglia di Mediaset a regalare ai potterhead una serata con il loro beniamino. La maratona si farà? Molto probabile, ma sul calendario completo della saga per ora non ci sono notizie ufficiali. Ipotizzando un appuntamento settimanale ogni giovedì, il penultimo film della saga, ‘Harry Potter e i doni della morte parte 1’, dovrebbe andare in onda il 24 dicembre, spodestando l’evergreen ‘Una poltrona per due’, cosa molto improbabile. Il capitolo finale, invece, finirebbe in calendario il 31 dicembre, anche questa una ipotesi molto remota. Per ora l’appuntamento certo per ‘tornare a volare sulla scopa insieme al piccolo mago’ resta quello di giovedì 12 novembre, alle 21.45, su Canale 5, quando andrà in onda ‘Harry Potter e la pietra filosofale’.

