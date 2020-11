Metti il bimbo nel carrello? Arriva la spesa virus free

BOLOGNA – E adesso c’è anche il carrello della spesa virus free. Così mamme e papà non devono più preoccuparsi se il proprio figlio vuol accovacciarsi ‘dentro’. Il fatto che i carrelli stiano spesso a lungo all’aperto e siano usati da tante persone può esporli al rischio di essere ricettacolo di virus, germi e batteri: proprio dove si ammassa il cibo da portare a casa. Allora c’è chi ha pensato a “uno strumento che tuteli la salubrità degli acquisti offrendo nel contempo un prezioso servizio alla propria clientela” e la Coop Reno a Medicina, in provincia di Bologna, annuncia di aver “installato il primo sanificatore per carrelli Hygienic Cart della spesa in Emilia Romagna”. È un prodotto, spiega l’azienda, che viene commercializzato dal 2013 con lo slogan “La fiducia comincia all’ingresso”: è un’attrezzatura per la sanificazione automatica dei carrelli della spesa in uso nei supermercati grandi e piccoli, ma impiegato anche in aeroporti, ospedali e nelle case di cura e altro ancora.