Sanità e intelligenza artificiale, i futuri scenari in un webinar

ROMA – ‘L’intelligenza artificiale al servizio della sanità‘ è il titolo del webinar che il prossimo 20 novembre Anorc, Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali trasmetterà gratuitamente sul proprio canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCJMaHhma0fKx1S3Dnjtd1yQ) coinvolgendo accademici, membri di tavoli tecnici istituzionali, esperti di tecnologie innovative e tutela della privacy, tra i più attivi nell’esplorazione delle potenzialità del digitale.

Il webinar sarà un nuovo ‘assaggio’ del Prequel DIG.eat 2021 e si concentrerà su uno dei settori di punta per lo sviluppo del Paese, quello della sanità: ‘Sarà l’occasione- scrivono gli organizzatori- per fare il punto sulle soluzioni informatiche finora adottate in ambito sanitario nel nostro Paese e sulle prospettive di apertura agli scenari futuri, senza tralasciare le criticità legate alla situazione attuale’. Tra i relatori che prenderanno parte: Antonio Bartolozzi, Professore presso l’Università degli Studi di Trieste; Franco Cardin, esperto privacy in ambito sanitario e Coordinatore Consiglio Direttivo ANORC; Sergio Pillon, esperto indipendente del tavolo tecnico sulle tecnologie innovative; Stefano Quintarelli, Member of the AI High Level Expert Group at European Commission; Marco Scialdone, Avvocato, PhD e Docente presso l’Università Europea di Roma; Andrea Rigoni, Esperto nel settore della Cyber Security, componente dell’Osservatorio Mise Intelligenza artificiale. Moderatrice dell’incontro è l’avvocato Sarah Ungaro, vice presidente Anorc Professioni.

“Le applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario- dichiara Ungaro- rappresentano una delle sfide più importanti e interessanti che ci attendono: sono infatti enormi i possibili benefici per il potenziamento delle diagnosi e delle tecniche di cura, ma anche per l’analisi predittiva dei rischi sanitari e clinici. Tuttavia- conclude- risultano molteplici anche i fattori da governare e considerare con attenzione, dall’utilizzo dei big data e delle tecniche di machine learning, alla protezione dei dati personali secondo i principi di privacy by design e privacy by default, fino ai temi etici e ai profili di responsabilità giuridica”.

L’appuntamento è il 20 novembre dalle 10 alle 12 in diretta gratuita Youtube sul canale di Anorc. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: https://anorc.eu/associazione/20-11-webinar-intelligenza-artificiale-al-servizio-della-sanita/. Il webinar ‘L’intelligenza artificiale al servizio della sanità’ costituisce la terza di cinque tappe di avvicinamento al DIG.eat 2021, l’evento annuale di Anorc che quest’anno si trasforma nel primo racconto digitale diffuso in streaming, in programma dal 18 gennaio al 12 febbraio su piattaforma dedicata. Per info e iscrizioni: https://anorc.eu/dig-eat/.