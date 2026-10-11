E’ morta Wilma De Angelis, aveva 96 anni

ROMA – E’ morta a Milano Wilma De Angelis. La popolare cantante jazz negli anni 50, poi volto della cucina televisiva negli anni 80, aveva 96 anni.

Nata a Milano l’8 aprile 1930, aveva cominciato da bambina in una compagnia teatrale che portava le fiabe in giro per il Nord Italia. Nel 1956 il debutto da solista e il titolo di Reginetta del jazz italiano a Boario Terme. Tre anni dopo il primo di otto Festival di Sanremo, con “Nessuno” e “Per tutta la vita”, brani che furono ripresi anche da Betty Curtis e Jula de Palma.

Dopo un periodo lontana dalle scene, tornò a risplendere nel 1979 grazie a Paolo Limiti, che dopo averla coinvolta nello show “Lasciami cantare una canzone”, le affidò su Telemontecarlo un programma di cucina, “Telemenù”, poi diventato “Sale, pepe e fantasia”. Andò in onda per 18 anni, con alcuni spin-off. Negli anni è tornata in tv come ospite, tra gli altri a “I migliori anni” di Carlo Conti e a “Domenica In”.