Il Financial Times: “Gli Stati Uniti minacciano di bloccare il sistema di approvvigionamento di armi all’Ucraina”

ROMA – Gli Stati Uniti minacciano di bloccare il sistema di approvvigionamento di armi che rifornisce l’Ucraina, con l’obiettivo di fare pressione su Kiev affinché interrompa i suoi attacchi contro le infrastrutture energetiche russe. Lo scrive il Financial Times, citando funzionari europei.

Già in passato gli Stati Uniti avevano minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence e il meccanismo PURL (Prioritaised Ukraine Requirements List) per l’approvvigionamento di armi statunitensi all’Ucraina. “Stanno chiamando Kiev… stanno chiamando tutti in Europa”, ha detto un funzionario al FT.