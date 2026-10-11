domenica 11 Ottobre 2026

Cede balcone in provincia di Napoli, precipitano in quattro

E' successo nel quartiere Petraro di Santa Maria la Carità, vicino Castellamare di Stabia. I quattro sono gravemente feriti

Data pubblicazione: 11-10-2026 ore 18:33Ultimo aggiornamento: 11-10-2026 ore 18:33

NAPOLI – Sono in gravi condizioni le quattro persone che oggi pomeriggio sono precipitati nel vuoto insieme al balcone su cui si trovavano, in via del Canneto 76, nel quartiere Petraro di Santa Maria la Carità, nel Napoletano.

Il balconcino, al piano ammezzato, apparteneva a un’abitazione disabitata e in ristrutturazione. Le quattro persone, ancora da identificare, hanno riportato lesioni gravi. Soccorsi sul posto, stabilizzati e imbarellati, i feriti sono stati portati d’urgenza in codice rosso in ospedale: due al San Leonardo di Castellammare, gli altri due a Napoli, al Cardarelli e all’Ospedale del Mare di Ponticelli.

La dinamica è ancora da chiarire. Le prime ricostruzioni dei quotidiani locali parlavano di un pranzo sul balcone, ma secondo fonti qualificate sentite da Fanpage.it non sembra che sia andata così. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria la Carità, la polizia locale, diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, insieme al sindaco e ai tecnici comunali.

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di Redazione

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