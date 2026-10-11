Almeno 139 migranti morti (di cui 15 bambini) su una barca capovolta al largo del Gibuti

ROMA – Sulla riva di Guhere, a nord di Obock, in Gibuti, sono rimasti sandali e scarpe da ginnastica consumati. Le fotografie diffuse dall’Oim mostrano ciò che resta del naufragio avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 ottobre. L’imbarcazione, diretta in Yemen con 305 persone a bordo, si è capovolta poco dopo la partenza. Secondo l’agenzia Onu per le migrazioni, almeno 139 migranti sono morti, tra cui almeno 15 bambini, e circa 84 risultano dispersi. I sopravvissuti sono circa 82, ed è dalle loro testimonianze che l’Oim ha ricostruito l’accaduto. Lo riporta la Reuters.

Le autorità gibutiane continuano le ricerche, prestano assistenza medica ai superstiti e organizzano le sepolture. “I nostri team sono sul campo al fianco delle autorità locali per fornire assistenza di emergenza”, ha dichiarato Alexandre Coissac, capo missione dell’Oim a Gibuti.



La traversata fa parte della cosiddetta Rotta Orientale, dove al rischio del mare si aggiungono traffico di esseri umani e arresti arbitrari allo sbarco. Nel 2025, secondo il Progetto Migranti Scomparsi dell’Oim, oltre 900 persone sono morte o scomparse lungo questo percorso, mentre il numero di chi lo intraprende è cresciuto del 18%.



Si parte anche se lo Yemen vive la peggiore escalation dalla tregua mediata dall’Onu nel 2022, tra forze governative sostenute dall’Arabia Saudita e Houthi appoggiati dall’Iran. Gli sfollati sono saliti da 76.000 a metà settembre a 200.000, e la scorsa settimana oltre 3.700 persone hanno attraversato il mare in senso inverso, verso Gibuti.