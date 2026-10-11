Trump: “Russia e Ucraina hanno raggiunto una tregua per le infrastrutture energetiche”. Zelensky: “Per me è una novità, aspetto dettagli dagli Usa”

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per un “cessate il fuoco energetico”, senza però specificarne i termini.

Il breve messaggio di Trump si limita ad affermare che il cessate il fuoco entra in vigore immediatamente e che entrambe le parti lo hanno concordato. “Non infrangetelo!”.

Il presidente ucraino Zelenskiy però, ha dichiarato che il “cessate il fuoco sull’energia” per lui “è una novità. Ma se i russi accettano un cessate il fuoco energetico, anche l’Ucraina lo accetterà. Se il presidente Trump lo ha negoziato con Putin, per favore diteci quando inizia il cessate il fuoco: siamo pronti e lo accetteremo”, ha dichiarato Zelensky ad Axios.

Poi su X ha scritto: “Ho appena parlato con Mark Carney, Alex Stubb e Mark Rutte. E abbiamo discusso del cessate il fuoco energetico annunciato dal Presidente Trump. L’Ucraina sostiene il cessate il fuoco, ed è importante che anche in Russia lo sostengano. Aspettiamo i dettagli dalla parte americana. Da parte nostra, ucraina, c’è sempre Piena sostegno alle misure di de-escalation, alla protezione della vita e alle decisioni necessarie per porre fine alla guerra e garantire una pace duratura. Grazie!”.

I just spoke with @MarkJCarney, @alexstubb, and @SecGenNATO Mark Rutte. We discussed the energy ceasefire announced by President Trump. Ukraine supports the ceasefire, and it is important that Russia support it as well. We are awaiting details from the American side. For our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Un alto funzionario ucraino ha detto al Financial Times, che l’Ucraina non è a conoscenza dell’accordo di cessate il fuoco annunciato da Trump. “Proprio ora le nostre squadre di riparazione stanno ripristinando l’elettricità e l’acqua a Kiev. Nessuno ha sentito parlare del cessate il fuoco”.

Anche Macron ha commentato sui social l’annuncio di Trump: “La Francia sostiene senza riserve l’appello a una vera tregua energetica, alla quale l’Ucraina è disposta. A questo stadio la Russia continua a rifiutarla intensificando nelle ultime ore ancora i suoi attacchi contro le infrastrutture ucraine. La Francia continuerà a stare al fianco dell’Ucraina e del Presidente Zelensky”.

La France soutient sans réserve l'appel à une vraie trêve énergétique, à laquelle l’Ukraine est disposée. À ce stade la Russie continue de la refuser en intensifiant ces dernières heures encore ses frappes contre les infrastructures ukrainiennes. La France continuera de se tenir… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 11, 2026

L’annuncio arriva un giorno dopo che Trump aveva accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di aver attaccato le raffinerie in Russia e di aver così Causato problemi al mondo”.

Oggi, durante la trasmissione “This Week” della ABC, Zelensky ha detto avrebbe tenuto le elezioni se la Russia avesse accettato un cessate il fuoco di 60 giorni. Ha anche aggiunto che l’Ucraina era pronta a interrompere gli attacchi alle raffinerie russe se Mosca avesse cessato gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. “È più difficile fermare Putin che fare pressione sugli altri”.

(in aggiornamento)