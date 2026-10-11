Nuovo attacco all’aeroporto di Riad, ci sono dei feriti | VIDEO

ROMA – Una coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, ha dichiarato – a quanto riporta l’Ap – che è stato colpito un terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale di Riyad, meno di un giorno dopo che un missile aveva colpito lo stesso terminal uccidendo 12 persone e ferendone 300.
L’Autorità Generale per l’Aviazione Civile (GACA) dell’Arabia Saudita ha rilasciato una nota ufficiale in merito a un “nuovo attacco” contro l’aeroporto internazionale King Khalid. La GACA ha confermato che l’attacco ha causato dei feriti.
Nel frattempo gli Houthi accusano l’Arabia Saudita di aver colpito l’aeroporto di Sana’a, sotto il loro controllo.
L’Arabia Saudita tiene chiuso l’aeroporto di Riad da ieri e ha attivato la didattica a distanza nelle scuole della capitale, mentre gli Houthi continuano a minacciare nuovi attacchi in tutto il regno.