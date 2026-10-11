Nuovo attacco all’aeroporto di Riad, ci sono dei feriti | VIDEO

ROMA – Una coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, ha dichiarato – a quanto riporta l’Ap – che è stato colpito un terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale di Riyad, meno di un giorno dopo che un missile aveva colpito lo stesso terminal uccidendo 12 persone e ferendone 300.

L’Autorità Generale per l’Aviazione Civile (GACA) dell’Arabia Saudita ha rilasciato una nota ufficiale in merito a un “nuovo attacco” contro l’aeroporto internazionale King Khalid. La GACA ha confermato che l’attacco ha causato dei feriti.

🇾🇪🇸🇦 Un incendie s'est déclaré au terminal 4 de l'aéroport international King Khalid, à Riyad à ​​la suite de l'impact d'un projectile non identifié, selon les informations rapportées. pic.twitter.com/WtG3QVccKq — Press TV Français (@fr_presstv) October 11, 2026

🇸🇦🚫✈️📜🚨⚡️ — The Saudi General Authority of Civil Aviation (GACA) has released an official statement regarding a "new attack" targeting Riyadh's King Khalid International Airport (RUH) this afternoon, Sunday, October 11, 2026. GACA has confirmed the attack resulted in injuries.… pic.twitter.com/qruXABqKdM October 11, 2026

Nel frattempo gli Houthi accusano l’Arabia Saudita di aver colpito l’aeroporto di Sana’a, sotto il loro controllo.

L’Arabia Saudita tiene chiuso l’aeroporto di Riad da ieri e ha attivato la didattica a distanza nelle scuole della capitale, mentre gli Houthi continuano a minacciare nuovi attacchi in tutto il regno.