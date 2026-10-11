Nel weekend perfetto di Verstappen, a Singapore il capolavoro lo fa Antonelli: può vincere il Mondiale in Texas

ROMA – Con la mano alzata sul rettilineo per prendere un po’ d’aria nella calda notte di Singapore – il corrispettivo in Formula 1 del braccio fuori dal finestrino sulla Salerno-Reggio Calabria ad agosto – poi un giro capolavoro. Kimi Antonelli è riuscito a prendersi il podio in un lampo di talento puro, e a oscurare un pochino il weekend perfetto di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull (che aveva vinto anche una settimana fa in Bahrain) firma un hattrick da campione: Sprint, pole, vittoria. Un game-set-match di dominio, mentre l’altro – il capofila del Mondiale – andava in rimonta a procurarsi la possibilità di vincere il campionato già alla prossima gara, a Austin, in Texas, il 25 ottobre. In mezzo, seconda, la Ferrari di Leclerc.

Fino a soli sette giri dalla fine erano due le Rosse sul podio: ma Hamilton con le gomme ormai consunte s’è fatto risucchiare prima da Antonelli e poi da Lando Norris. Era in realtà Norris in pressing sull’inglese, ma al momento dell’attacco la Ferrari andava lunga, Norris restava come stupefatto, e lì si infilava – di istinto purissimo – Antonelli. Hamilton poi finirà addirittura sesto, dietro l’altra McLaren di Piastri.

🏆KIMI ANTONELLI CAN BECOME WORLD CHAMPION IN THE NEXT RACE IF



– Scores 23 points more than Russell

– Scores 14 points more than Hamilton

– Scores 6 points more than Verstappen

– Scores the same number of points as Leclerc or more

– Norris scores no more than 15 points more than… pic.twitter.com/KIj00nk1R7 — Holiness (@F1BigData) October 11, 2026

Antonelli, che ora ha un vantaggio di 102 punti sul secondo in classifica generale, Russell, scopre il calcolo mondiale durante le interviste di rito post gara: “Davvero? Non voglio preoccuparmene ora. E’ stata dura, ma sono contento del podio, ho sfruttato la lotta di Lando e Lewis per portare a casa il terzo posto”.

Ad Austin Kimi per laurearsi campione deve vincere e Russell deve finire nono o peggio. Ma in realtà è un match point che resta appeso ad un problema geopolitico: se dovessero cancellare Qatar e Abu Dhabi, mettendo in calendario Imola – quindi con una gara in meno – ad Antonelli basterebbe restare davanti a Russell (o non perdere più di 2 punti).

😭 Toto Wolff couldn’t resist roasting Kimi Antonelli after his podium!



📻 “Great race, Kimi. We should maybe put a cushion on your seat so you can see the track limits better, but that was really very good!”#F1 | #SingaporeGP pic.twitter.com/P7I9AIGIPh — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 11, 2026

LA CLASSIFICA MONDIALE

1. K. Antonelli (Ita) 325 punti

2. G. Russell (GB) 236

3. L. Hamilton (GB) 221

4. C. Leclerc (Mon) 197

5. M. Verstappen (Ola) 196

6. L. Norris (GB) 189

7. O. Piastri (Aus) 128

8. I. Hadjar (Fra) 96

9. L. Lawson (Nzl) 69

10. P. Gasly (Fra) 41

11. A. Lindblad (GB) 38

12. F. Colapinto (Arg) 27

13. O. Bearman (GB) 23

14. G. Bortoleto (Bra) 10

15. N. Hulkenberg (Ger) 9

16. E. Ocon (Fra) 7

17. F. Alonso (Spa) 7

18. C. Sainz (Spa) 7

19. A. Albon (Tha) 5

20. Y. Tsunoda (Gia) 1