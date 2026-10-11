Zelensky a Trump: “Smetteremo di colpire le raffinerie russe quando Putin smetterà di colpire le nostre”

ROMA – “L’Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche”. E’ la risposta di Zelensky all’attacco di Trump, che ieri ha chiesto esplicitamente agli ucraini di trovare un nuovo presidente, “uno che sappia concludere un accordo”.

“Solo la Russia è responsabile della guerra in Ucraina”, ha dichiarato il presidente ucraino mentre Kiev intensificava la sua campagna contro le infrastrutture nel cuore della Russia, con un attacco di droni che ha messo fuori uso un data center gestito dal gigante tecnologico russo Yandex.

“Sarebbe possibile fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche già oggi ma Putin non vuole farlo”.

Anche il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha replicato alle dichiarazioni di Trump: Zelenskyy “ha il sostegno del popolo ucraino, e il popolo ha il diritto di decidere. Le dichiarazioni provenienti dall’estero non fanno altro che confermare che sta facendo bene il suo lavoro”.

L’attacco con droni ucraini al data center di Yandex nella città di Vladimir, a est di Mosca, ha causato interruzioni nei servizi dell’azienda, impedendo agli utenti di decine di città russe, nonché di Kazakistan, Bielorussia e Armenia, di prenotare taxi o accedere ai servizi bancari, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa indipendente russa Astra.

“Non ci sono stati feriti”, ha confermato il canale Telegram di Yandex Cloud.

Yandex è una sorta di Google russa, gestisce il motore di ricerca più popolare del paese e una vasta gamma di servizi digitali, ed è fortemente coinvolta nello sviluppo dell’intelligenza artificiale in Russia.