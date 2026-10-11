domenica 11 Ottobre 2026

Castellammare di Stabia, muore donna al settimo mese di gravidanza e la bimba

Tragedia all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è deceduta insieme alla bimba che portava in grembo

Data pubblicazione: 11-10-2026 ore 14:21Ultimo aggiornamento: 11-10-2026 ore 14:21

NAPOLI – Tragedia all’ospedale di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è deceduta insieme alla bimba che portava in grembo. Come riporta Repubblica, sulla vicenda la polizia ha aperto un’inchiesta a seguito della denuncia presentata dai familiari della vittima.

La donna si era presentata al pronto soccorso nella notte tra il 2 e il 3 ottobre accusando forti dolori all’inguine. Dopo i controlli di rito nel reparto di Ginecologia, i sanitari ne avrebbero disposto le dimissioni non ritenendo necessario il ricovero. Una volta rientrata a casa, la trentatreenne avrebbe accusato un malore improvviso perdendo conoscenza. Ritrasportata d’urgenza all’ospedale in ambulanza, la paziente è stata ricoverata in Rianimazione, dove è rimasta per una settimana in condizioni critiche. Nella notte di ieri è sopraggiunto il decesso della nascitura, seguito poche ore dopo da quello della madre.

Gli agenti del commissariato locale, a cui si sono rivolti i parenti della vittima, hanno sequestrato la cartella clinica e disposto il sequestro delle salme. Sarà l’esame autoptico, ordinato dalla magistratura, a dover chiarire le cause del decesso e accertare se un intervento tempestivo avrebbe potuto evitare il tragico esito.

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