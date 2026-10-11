Centrosinistra, Conte: “Nessun veto su Renzi ma chiedo garanzie a Schlein”. Lei: “Unica garanzia è non dividerci”

ROMA – “Io non metto veti personali, però ho chiesto garanzie, non ho chiesto a Renzi garanzie. Le garanzie le deve dare chi in questo momento ritiene che Renzi sia essenziale per questo progetto politico, le ho chieste al partito che in questo momento lo ritiene indispensabile”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte al Festival di Fanpage aggiungendo: “Renzi mi depotenzia sul piano elettorale, la mia comunità soffre questa presenza”.

La leader dei dem, Elly Schlein, gli risponde così: “C’è un’unica garanzia che posso dare, che non si rifaranno gli errori del 2022, di fare un favore alle destre di dividerci e consegnare loro la vittoria, l’unità la chiedono i nostri elettori, abbiamo la responsabilità di non fare gli stesi errori”.