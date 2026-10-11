domenica 11 Ottobre 2026

Centrosinistra, Conte: “Nessun veto su Renzi ma chiedo garanzie a Schlein”. Lei: “Unica garanzia è non dividerci”

Il botta e risposta dei due leader progressisti al Festival di Fanpage

di Marta TartariniData pubblicazione: 11-10-2026 ore 13:37Ultimo aggiornamento: 11-10-2026 ore 13:45

ROMA – “Io non metto veti personali, però ho chiesto garanzie, non ho chiesto a Renzi garanzie. Le garanzie le deve dare chi in questo momento ritiene che Renzi sia essenziale per questo progetto politico, le ho chieste al partito che in questo momento lo ritiene indispensabile”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte al Festival di Fanpage aggiungendo: “Renzi mi depotenzia sul piano elettorale, la mia comunità soffre questa presenza”.

La leader dei dem, Elly Schlein, gli risponde così: “C’è un’unica garanzia che posso dare, che non si rifaranno gli errori del 2022, di fare un favore alle destre di dividerci e consegnare loro la vittoria, l’unità la chiedono i nostri elettori, abbiamo la responsabilità di non fare gli stesi errori”.

Leggi anche

Antisemitismo, “A Reggio Emilia metodi da Terzo Reich”: la denuncia della Comunità ebraica di Milano

di Redazione

Oggi è la Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Mattarella: “Sicurezza tra i principi della Costituzione”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia