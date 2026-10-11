Il Papa: “Ho un nodulo al polmone, nei prossimi giorni subirò un intervento”

ROMA – “Nei prossimi giorni subirò un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Mi affido alla vostra preghiera“. Lo ha detto Papa Leone XIV alla fine dell’Angelus in diretta da Piazza San Pietro, a Roma.

“Di recente durante dei controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato- spiega il Santo Padre- I medici ritengono opportuno intervenire e ho deciso di operarmi per toglierlo nei prossimi giorni”.

In risposta alle domande dei giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni precisa “che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana” e che “il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana“, si legge su Vatican News.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Leone XIV il seguente messaggio: “Il Suo annuncio all’Angelus di oggi è stato accolto con partecipazione e commozione da tutto il popolo italiano. In vista del Suo ricovero nei prossimi giorni, Le giunga l’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Il popolo italiano Le è vicino e Le esprime i suoi sentimenti di affetto. Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento”.

Immediato anche il messaggio della Premier Giorgia Meloni: “Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell’Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto.