Antisemitismo, Comunità ebraica di Milano: “A Reggio Emilia metodi da Terzo Reich”. La replica del sindaco

ROMA – “Al Comune di Reggio Emilia si promuovono progetti sull’inclusione e sui valori democratici, si invitano docenti americani di religione ebraica per attività didattiche e di dialogo, e poi si pretende di imporre loro dittatorialmente di prendere posizione su una vicenda politica, solo ed esclusivamente perché per il Comune di Reggio Emilia questi insegnanti appartengono alla ‘razza ebraica’“. Così in una nota Walker Meghnagi, presidente della Comunità Ebraica di Milano.

“È un principio di schedatura su base razziale. I metodi e il clima instaurati da certi Comuni emiliani mi ricordano molto quelli di Goebbels e quanto scriveva il gerarca fascista Roberto Farinacci: ‘ebrei razza immonda da seppellire in quanto tali’. Non si può chiedere a un cittadino americano, a un docente, a un ebreo, di rispondere come ebreo, in quanto tale– spiega Meghnagi- È la negazione totale dell’inclusione che a parole si dice di voler promuovere. È antisemitismo“.

“Chiedo che l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia si dimetta. Per il metodo indegno utilizzato e per l’enorme danno di immagine provocato all’Italia, visto che la notizia campeggia ormai in tutti i telegiornali americani e sta facendo il giro del mondo– conclude Meghnagi- L’Italia non può permettersi di passare per un Paese che discrimina gli ebrei in quanto ebrei”.

MASSARI: SORPRESI DA ATTACCO COMUNITÀ EBRAICA MILANO

“Le dichiarazioni del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ci sorprendono. Respingiamo con fermezza le accuse di antisemitismo rivolte al Comune di Reggio Emilia, che non corrispondono in alcun modo ai nostri valori, alla nostra storia e alle ragioni del nostro impegno educativo”. Lo afferma Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, in replica al durissimo intervento di Meghnagi, che ha chiesto le dimissioni della Giunta reggiana per la gestione della vicenda delle scuole ebraiche americane che da domani avrebbero dovuto partecipare ad una visita nella città emiliana per studiare i metodi educativi di Reggio Children. Iniziativa saltata dopo che la stessa organizzazione e l’Istituzione nidi e scuole d’infanzia del Comune hanno chiesto alla delegazione ospite di sottoscrivere non solo una “carta etica” contenente il ripudio della guerra, ma anche un’esplicita presa di posizione contro le operazioni militari di Israele a Gaza. Metodi definiti “da terzo reich” dal numero uno degli ebrei milanesi, che ha parlato di “un principio di schedatura su basi razziali”

Il sindaco Massari, da parte sua, si augura che l’attacco “sia frutto di informazioni non complete e che sia possibile chiarire ogni equivoco, senza sovrapporre al confronto educativo valutazioni di natura politica”. Del resto, fa notare il primo cittadino, se i membri americani della delegazione di studio hanno deciso di rinunciare, così non è stato per una ventina di educatori e insegnanti provenienti da Israele, che hanno confermato il viaggio.

“Lunedì la delegazione delle scuole israeliane sarà in città e sarò personalmente ad accoglierla. La storia di Reggio Emilia, i valori democratici che la nostra comunità ha sempre difeso e il lavoro quotidiano delle nostre scuole parlano per noi”, evidenzia ancora Massari. Che poi invita a “non confondere una richiesta di tutela dei diritti dei bambini con una discriminazione su base religiosa o etnica”. Infatti “la Carta di Reggio Children ‘per un’educazione democratica e partecipata’ testimonia concretamente il nostro impegno: costruire luoghi educativi aperti a tutte e tutti, capaci di promuovere il dialogo, il rispetto dei diritti, la pace e il rifiuto di ogni forma di discriminazione”.

Sempre a proposito del documento, il sindaco precisa inoltre: “Non chiede a nessuno di rispondere in quanto ebreo, israeliano o appartenente a qualsiasi altra comunità. Chiede a chi partecipa a un percorso educativo di condividere principi universali di rispetto e protezione dell’infanzia, che devono valere per ogni bambina e ogni bambino, senza eccezioni”.

Infine Massari ribadisce che “il dialogo resta aperto con gli insegnanti delle scuole ebraiche americane che hanno scelto di non venire a Reggio Emilia. Siamo impegnati affinché la visita possa essere realizzata al più presto, rispettiamo la loro decisione e vogliamo proseguire il confronto, nella convinzione che il dialogo sia la strada da percorrere anche quando le posizioni sono differenti“. Insomma “la porta è aperta e la nostra disponibilità è limpida e completa”.

Proprio per questo, conclude il sindaco della città del Tricolore, “riteniamo importante che questa vicenda non venga strumentalizzata da nessuna parte, come sta accadendo in queste ore trasformando un confronto sui valori educativi in uno scontro identitario e attribuendo alla nostra città intenzioni che non le appartengono”. Reggio Emilia, assicura infine Massari, “continuerà a essere una città aperta, antifascista e impegnata contro ogni forma di antisemitismo, razzismo, violenza, guerra e discriminazione. Con coerenza, senza ambiguità e senza doppi standard”.