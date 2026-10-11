domenica 11 Ottobre 2026

Oggi è la Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Mattarella: “Sicurezza tra i principi della Costituzione”

"Questa Giornata richiama istituzioni e forze sociali a una responsabilità non eludibile: fare della prevenzione un’attività permanente, affinché nessun lavoro possa mettere in pericolo la vita di chi lo svolge", dice il Presidente

Data pubblicazione: 11-10-2026 ore 11:35Ultimo aggiornamento: 11-10-2026 ore 13:51

ROMA – “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione“. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 76ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ha inviato al Presidente dell’ANMIL, Amedeo Bozzer, il seguente messaggio: “La scelta di Longarone come luogo della 76ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro Paese e suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta, a partire da quelle collettive e da quelle che caratterizzano i contesti di produzione e di lavoro. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione”.

“Da essi discende un dovere concreto: intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti, attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare, a questo scopo, i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro. Il ruolo dell’ANMIL, libera associazione diretta a sostenere con le sue attività, anche di rappresentanza, gli infortunati, i superstiti e le loro famiglie, è prezioso. Si tratta di un impegno che unisce alla tutela dei diritti il sostegno concreto alle persone e l’accompagnamento nei percorsi di inclusione e di reinserimento sociale e lavorativo, dopo l’infortunio. In questo senso, ANMIL opera come vero e proprio agente della Costituzione. Alle vittime degli incidenti sul lavoro e alle loro famiglie va il commosso pensiero e l’impegno della Repubblica. Questa Giornata richiama istituzioni e forze sociali a una responsabilità non eludibile: fare della prevenzione un’attività permanente, affinché nessun lavoro possa mettere in pericolo la vita di chi lo svolge“.

(Foto dal repertorio del Quirinale)

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