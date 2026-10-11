Uomo azzannato e ucciso da una tigre: dramma allo Yorkshire Wildlife Park

ROMA – Sarebbe entrato nel recinto delle tigri (volontariamente) ed è stato sbranato. Non c’è stato niente da fare per l’uomo che ieri, nello Yorkshire Wildlife Park, in Inghilterra, è stato aggredito da una tigre. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di sabato: l’allarme alla polizia del South Yorkshire è scattato subito dopo che la vittima è stata avvistata mentre si introduceva all’interno dello spazio riservato ai felini.

L’intervento dei soccorsi e del personale della struttura è stato immediato, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. L’animale, rimasto illeso durante le fasi dell’emergenza, non è uscito dalla propria area. La direzione del parco ha disposto la chiusura immediata dei cancelli, confermando che la struttura rimarrà inaccessibile per tutto il fine settimana per consentire i rilievi delle autorità.

Alcuni visitatori presenti al momento del tragico evento hanno riferito di aver udito detonazioni simili a colpi d’arma da fuoco e di aver visto sorvolare la zona da un’eliambulanza, prima che gli operatori procedessero all’evacuazione ordinata dell’area e alla copertura del recinto con un telone scuro.

La polizia del South Yorkshire ha aperto un’indagine in stretta collaborazione con i responsabili del parco faunistico per ricostruire l’esatta dinamica dell’ingresso dell’uomo nel recinto e le cause dell’aggressione. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno lanciato un appello pubblico chiedendo di non diffondere i filmati dell’accaduto che stanno circolando in queste ore sulle piattaforme social, garantendo al contempo assistenza e supporto ai familiari della vittima.

Profondo cordoglio è stato espresso dai rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il ministro Ed Miliband e il deputato Lee Pitcher, che hanno inviato le proprie condoglianze alla famiglia dell’uomo e ringraziato i soccorritori e il personale della struttura per la gestione dell’emergenza.