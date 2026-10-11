MotoGp, in Indonesia il trionfo di ‘Bez’ e Aprilia. Martin torna in testa al Mondiale

ROMA – L’urlo del ‘Bez’. E’ tornato alla vittoria Marco Bezzecchi, che ha trionfato nella MotoGp in Indonesia sul circuito di Mandalika. L’ultimo successo lo aveva ottenuto a maggio scorso, al Mugello. Una bella giornata di festa per l’Italia, con tre Aprilia sul podio: secondo posto infatti per Raul Fernandez con la Trackhouse della scuderia di Noale e Jorge Martin sull’altra Aprilia ufficiale.

Martin si è anche ripreso la testa della classifica Mondiale, controsorpassando Marc Marquez, stavolta alle prese con problemi alle gomme che non gli hanno permesso di girare sui tempi fatti segnare nella Sprint di sabato, quando aveva dominato balzando anche in testa alla classifica generale. Per lui è arrivato un sesto posto dietro anche ad Ai Ogura (con l’altra Aprilia Trackhouse) e Pedro Acosta (Ktm). Fuori Pecco Bagnaia (Ducati).

🚨 NEW CHAMPIONSHIP LEADER ALERT 🚨@88jorgemartin is BACK to the lead with his P3 finish 🦾#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/oQYD2HagtQ October 11, 2026

Si torna il pista il 23-25 ottobre in Australia, a Phillip Island.

(Foto di repertorio)