domenica 11 Ottobre 2026

L’oroscopo di domenica 11 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

di Serena TropeaData pubblicazione: 11-10-2026 ore 9:10Ultimo aggiornamento: 11-10-2026 ore 9:10

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Le difficoltà di ieri possono essere superate. Per l’amore, cerca di prediligere situazioni allegre.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Si sblocca una questione legata a carte, cavilli. Lascia passare queste ore che sono vissute in modo troppo frenetico.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Rimanda le situazioni che hanno una certa rilevanza: le energie non sono molte. Oggi con Cancro e Capricorno può esserci qualche contrasto in più.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Hai avuto giornate pesanti, c’è stata una discussione, un ritardo o un problema, ed è da allora che non riesci a stare tranquillo, cerca di rilassarti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Attenzione a come spendi il denaro, bisogna essere più cauti. I rapporti genitori-figli richiederanno tutta la tua pazienza e la tua dedizione.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata buona, energia al massimo. Non farti prendere da inutili ansie anche in amore, giornata buona…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Prima di dire cose sbagliate pensa bene; resta purtroppo uno stato fisico pesante, nel senso che sei stanco. E’ indispensabile ritrovare sicurezza interiore, a volte per accontentare tutti non fai quello che senti, questo non va bene, taglia rami secchi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Questa giornata aiuta i rapporti con gli altri, discussioni in casa per una questione di soldi. L’amore è ad un bivio e non sai cosa fare: segui l’istinto del tuo cuore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Attento agli invidiosi, alle persone che vorrebbero stare al tuo posto. Oggi potrebbe tornare qualche piccola tensione, consiglio nelle prossime ore di fare tutto con calma.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Chi vive in coppia e si è trasferito da poco o ha avuto spese, potrà contare su un buon recupero. Giornata che ti sorride e ti dispone a un animo lieto che ti accompagnerà tutto il giorno.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sintonia con una persona conosciuta da poco. Riceverai una comunicazione, un contatto si rivelerà positivo. Questa sera sarai un po’ fiacco, vitalità in calo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In amore sei dinamico e molto accattivante. Novità.








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