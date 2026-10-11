L’oroscopo di domenica 11 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Le difficoltà di ieri possono essere superate. Per l’amore, cerca di prediligere situazioni allegre.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Si sblocca una questione legata a carte, cavilli. Lascia passare queste ore che sono vissute in modo troppo frenetico.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Rimanda le situazioni che hanno una certa rilevanza: le energie non sono molte. Oggi con Cancro e Capricorno può esserci qualche contrasto in più.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Hai avuto giornate pesanti, c’è stata una discussione, un ritardo o un problema, ed è da allora che non riesci a stare tranquillo, cerca di rilassarti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Attenzione a come spendi il denaro, bisogna essere più cauti. I rapporti genitori-figli richiederanno tutta la tua pazienza e la tua dedizione.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata buona, energia al massimo. Non farti prendere da inutili ansie anche in amore, giornata buona…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Prima di dire cose sbagliate pensa bene; resta purtroppo uno stato fisico pesante, nel senso che sei stanco. E’ indispensabile ritrovare sicurezza interiore, a volte per accontentare tutti non fai quello che senti, questo non va bene, taglia rami secchi.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Questa giornata aiuta i rapporti con gli altri, discussioni in casa per una questione di soldi. L’amore è ad un bivio e non sai cosa fare: segui l’istinto del tuo cuore.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Attento agli invidiosi, alle persone che vorrebbero stare al tuo posto. Oggi potrebbe tornare qualche piccola tensione, consiglio nelle prossime ore di fare tutto con calma.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Chi vive in coppia e si è trasferito da poco o ha avuto spese, potrà contare su un buon recupero. Giornata che ti sorride e ti dispone a un animo lieto che ti accompagnerà tutto il giorno.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Sintonia con una persona conosciuta da poco. Riceverai una comunicazione, un contatto si rivelerà positivo. Questa sera sarai un po’ fiacco, vitalità in calo.