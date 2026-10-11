Le previsioni meteo di domenica 11 ottobre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Pressione in aumento, una perturbazione abbandona l’Italia. La giornata sarà contrassegnata da un cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso su gran parte delle regioni. Il tempo invece sarà instabile con precipitazioni localmente intense su Molise e Puglia centro settentrionale, qui specie sul Gargano. Qualche pioggia interesserà anche le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Clima mite.

NORD

Sulle nostre regioni avanza un campo di alta pressione, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un’atmosfera stabile. Il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Possibile formazione di foschie mattutine sulle pianure del Nordovest, specie in Piemonte. Clima mite di giorno. Venti che soffieranno debolmente da direzioni variabili.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 20 e i 22°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione aumenta da ovest. La giornata sarà contraddistinta da un tempo più instabile su basso Abruzzo e Molise, zone dove ci saranno delle piogge, localmente intense in Molise lungo la costa. Sul resto delle regioni il tempo sarà più stabile e soleggiato, ma in un contesto di cielo nuvoloso. Venti settentrionali, forti di Maestrale in Sardegna. Clima mite.

Temperature: Valori massimi compresi tra i 18°C di Campobasso e i 24-25°C di Firenze e Roma.

SUD e SICILIA

Una perturbazione abbandona le nostre regioni interessandone alcune con piogge. In questa giornata il tempo sarà compromesso dalla precipitazioni sulla Puglia centro settentrionale, soprattutto sul Gargano e poi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia (precipitazioni più deboli). Sul resto dei settori sarà più asciutto, ma con cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 17°C di Potenza e i 23-24°C di Napoli e Palermo.