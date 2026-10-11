Comunali Milano, il sondaggio: Calabresi e Majorino vincenti. Sardone batte Perego

MILANO – Sia Mario Calabresi che Pierfrancesco Majorino vincenti sia su Silvia Sardone che su Matteo Perego di Cremnago senza bisogno di andare al ballottaggio. L’ex direttore di Repubblica e Stampa davanti al capogruppo del Pd in Regione e l’europarlamentare della Lega in vantaggio sul sottosegretario alla Difesa targato Forza Italia. Un sondaggio condotto da Demetra Opinioni.net per Il Giorno – Milano Metropoli delinea uno scenario chiaro per le Comunali di Milano del 2027: i potenziali candidati sindaci del centrosinistra staccano di almeno dieci punti percentuali gli avversari del centrodestra già al primo turno. L’indagine, effettuata tra il 28 settembre e il 2 ottobre su un campione di 1.000 cittadini milanesi maggiorenni, premia la coalizione progressista in tutti i confronti diretti testati.

Mario Calabresi si attesta al 58% delle preferenze sia nel duello con Silvia Sardone (42%) sia in quello con Matteo Perego (42%). Pierfrancesco Majorino vince con il 55% sia contro la leghista (45%) che contro il forzista (44%). Sul fronte della notorietà, Majorino risulta il più conosciuto dai milanesi con l’87%, seguito da Calabresi (81%). Nel centrodestra Sardone si ferma al 78%, staccando nettamente Perego (39%).

L’esito delle rilevazioni si inserisce in un clima di vivace confronto interno alle due coalizioni. Nel centrosinistra entro Natale è attesa la decisione del Pd e della coalizione sull’eventuale svolgimento delle primarie per il candidato sindaco di Milano. Oltre a Calabresi e Majorino, tra i nomi accostati alla candidatura si registrano la vicesindaco Anna Scavuzzo, gli assessori Lorenzo Pacini ed Emmanuel Conte, Tommaso Goisis e la docente Carlotta Cossutta. Anna Scavuzzo ha accolto favorevolmente l’apertura di Calabresi alle primarie, definendo positiva l’opportunità di avviare subito un confronto sui temi.

Nel centrodestra si registrano posizioni contrastanti sull’ipotesi di ricorrere alle primarie di coalizione, per ora, si legge, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni prende tempo e Noi Moderati punta sul suo leader Maurizio Lupi. Uno stallo che dura da qualche settimana, da quando è stato chiaro che in corsa rimangono Sardone, Perego e Lupi. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, rilancia per le primarie nel secondo weekend di novembre, richiesta subito appoggiata dalla Sardone. Il segretario lombardo di FI Alessandro Sorte, invece, ipotizza uno scenario di corse separate in assenza di un accordo, esponenti come Samuele Piscina (Lega) e il presidente del Senato Ignazio La Russa (FdI) invitatano a preservare l’unità della coalizione e a cercare una sintesi condivisa.