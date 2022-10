Stadio Roma, ecco le prime immagini di come sarà il progetto a Pietralata

ROMA – Lo stadio sulla collina tra via dei Monti di Pietralata, via dei Monti Tiburtini e via degli Aromi. Tutto intorno un parco, con vialetti e giardini. E accanto un playground con auditorium, campi da calcetto, da basket, da tennis e da padel. Un’area complessiva interessata che raggiunge i 160mila quadrati. Eccole le prime immagini del progetto del nuovo stadio della Roma che l’agenzia Dire è in grado di mostrare in esclusiva.

Il progetto preliminare, dunque, è pronto. Ed è sulle scrivanie dei vari dipartimenti comunali in attesa, tra pochi giorni, di essere discusso nella conferenza dei servizi preliminare.

Lo stadio avrà una capienza di 55mila posti che potranno diventare 62mila per particolari eventi sportivi e musicali. 5500 saranno dedicati ai tifosi (che potranno usufruire anche di spazi privati tipo skybox). Sono previsti 10mila stalli per i motorini e 4044 posti auto. Mentre la pancia dello stadio conterrà aree ricettive, di benessere e di intrattenimento. Previsto il museo dell’As Roma, un fan store ufficiale, ristoranti vari, bar, un centro fitness e uno medico ed anche un asilo.

Infine sono previste alcune opere pubbliche per migliorare l’accesso: piste ciclo-pedonali ed alcune modifiche alla viabilità di accesso all’area.

Il progetto non prevede altri volumi a carattere residenziale o direzionale. Nella mappa sono invece presenti, in grigio, i progetti già previsti della nuova sede Istat e dei nuovi edifici de La Sapienza.

