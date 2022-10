Donna aggredita da un cinghiale a Colle Salario, è in codice giallo

ROMA – Una donna è stata aggredita da alcuni cinghiali mentre passeggiava con i suoi cani in via Fiastra, nel quartiere di Colle Salario, nel quadrante nord di Roma. Ad intervenire per primi sono stati i cittadini residenti nella via, che hanno aiutato la donna e hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. Sul posto sono intervenuti così gli agenti del III gruppo Nomentano della Polizia Locale, quelli della Polizia di Stato e il 118.

LA DONNA PORTATA AL PERTINI: TRAUMA CRANICO

L’ambulanza ha portato la donna all’ospedale Sandro Pertini, dove le è stato assegnato un codice giallo e un trauma cranico, come confermano fonti sanitarie all’agenzia Dire.

I CINGHIALI SI SAREBBERO AVVICINATI QUANDO LEI ERA GIÀ A TERRA

I caschi bianchi sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dei fatti: secondo alcuni testimoni la donna dovrebbe prima essere caduta a terra e poi avvicinata da un cinghiale che a quel punto l’avrebbe morsa o graffiata. Tra i residenti, intanto, monta la rabbia per questa “difficile convivenza” con gli ungulati.

