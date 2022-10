L’Open Day di Its-Ict Academy arriva a Rocca Priora

L’Its-Ict Academy della Regione Lazio arriva a Rocca Priora con l’incontro ‘Fai decollare il tuo futuro!’. Questo pomeriggio la sede della Comunità Montana Castelli romani e prenestini ha aperto le sue porte per l’ultimo appuntamento degli open day del nuovo Its dedicato alle tecnologie informatiche. Un incontro aperto a tutti i diplomati interessati a conoscere le opportunità dei corsi biennali gratuiti attivati dalla Fondazione ‘Information and Comunications Technology Academy’, a cui aderisce anche la Comunità Montana, oltre ad aziende, scuole e enti di formazione.



Tre corsi biennali gratuiti per un massimo di 25 studenti, per un totale di 720 ore di tirocinio da svolgere nelle aziende partner che saranno coinvolte attivamente anche nella formazione, con un corpo docente costituito al 60% da responsabili aziendali.



“Oggi abbiamo presentato un percorso che mette in relazione giovani, lavoro e aziende- spiega il Commissario della Comunità Montana, Serena Gara- Vogliamo che questo rapporto cresca e si consolidi per migliorare l’occupazione, per aumentare l’offerta formativa, per far crescere le nostre aziende con i diplomati e neodiplomati del territorio. Ringrazio innanzitutto tutte le ragazze e i ragazzi che questo pomeriggio hanno partecipato, il direttore dell’Accademia informatica Fabrizio Rizzitelli e tutte le aziende presenti oggi per aver offerto un’opportunità concreta a tutti coloro che vogliono specializzarsi e lavorare”.



I programmi formativi permetteranno agli studenti di acquisire competenze subito spendibili per progettare siti web, applicazioni per i sistemi Android e IOS, analizzare i dati con le più avanzate tecniche di intelligenza artificiale. Al termine dei corsi, i giovani potranno diventare sviluppatori di applicazioni cloud; sviluppatori full-stack di applicazioni per il web e dispositivi mobili (android e ios) e data scientist.

