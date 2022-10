A Milano c’è il robot che ti fa attraversare la strada

MILANO – Attraversare la strada per andare a scuola col robot che ferma l’auto e la ‘costringe’ a rispettare le strisce pedonali. È l’esperienza fatta stamane dai bambini della scuola Arcadia, nel quartiere Gratosoglio a Milano, che si sono ritrovati affiancati da un assistente speciale al momento di attraversare la strada: il robot IPA2X che, per la prima volta a Milano, li ha aiutati a raggiungere la scuola in sicurezza, sotto il controllo degli agenti della Polizia Locale.

PARTE LA SPERIMENTAZIONE

Si tratta del progetto europeo IPA2X, finanziato da EIT Urban Mobility, un’iniziativa dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), organismo dell’Unione Europea. La sperimentazione del robot IPA2X nel Comune di Milano ha coinvolto alcuni insegnanti e circa cinquanta alunni e alunne di due classi, una quarta e una quinta della scuola primaria dell’Istituto Arcadia.

IL ROBOT INTERAGISCE CON L’AUTO IN ARRIVO E POI DÀ IL VIA LIBERA

Il robot, dotato di sensori e videocamera, ha infatti informato il conducente della vettura, fornita da Skoda e dotata di connettività e interfaccia in grado di comunicare con il rover, della presenza di pedoni in procinto di attraversare e successivamente e avvertito gli alunni e le alunne del via libera.

“ACCESSO ALLE SCUOLE IN SICUREZZA È PRIORITÀ”

“Garantire l’accesso alle scuole in sicurezza- ha commentato Anna Scavuzzo- è una priorità a cui continuiamo a lavorare con diversi interventi, sia strutturali come le piazze aperte, le strade car free, le zone 30 e le strade scolastiche, sia con il supporto della Polizia Locale e dei Nonni Amici. Ogni sperimentazione e possibile innovazione tecnologica è certamente un’occasione per studiare nuove modalità di intervento”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it