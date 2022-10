Se il traffico ti fa “girare le ruote”, inforca la bici

BOLOGNA- Se il traffico, l’inquinamento o prepotenza di certi automobilisti vi fanno “girare le ruote”, è l’ora di inforcare la bici e cambiare abitudini per abbracciare modalità più sostenibili. A questo mira la campagna lanciata da Comune e città metropolitana di Bologna per promuovere la cultura della bicicletta. Assieme all’incoronazione dei vincitori del concorso fotografico #estateinbicipolitana, oggi sono statti presentati anche i nuovi manifesti che verranno affissi in tutta l’area metropolitana di Bologna.

UNA CAMPAGNA PER CONVINCERE IRRIDUCIBILI DELL’AUTO

La campagna ha l’obiettivo da un lato di raggiungere chi già usa la bicicletta e, dall’altro, chi non la inforca per invogliare a prendere in considerazione l’utilizzo di un mezzo diverso, in ogni caso a considerare con più rispetto e pari dignità che percorre le strade in bici. Sono le ruote le assolute protagoniste della campagna, sia visivamente che nel messaggio.

TUTTI IN SELLA IN BICIPOLITANA

Quattro soggetti per parlare di quattro differenti tematiche, attraverso quattro diversi colori. Tutte declinazioni di un unico filone che rimane sempre coerente e assolutamente riconoscibile, anche grazie alla scelta cromatica che riprende i quattro colori dell’hashtag del logo Bicipolitana. La campagna è firmata da Jack Blutharsky, agenzia di comunicazione di Orange Media Group. Intanto, però, c’è chi la bicicletta la usa tutti i giorni, come i vincitori del concorso #estateinbicipolitana, che ha premiato gli autori con una bicicletta donata da Decathlon delle foto selezionate tra quelle che hanno ricevuto più like su Facebook e Instagram.

LE MOBIKE ELETTRICHE SPOPOLANO

Intanto, il Comune fa il punto sull’utilizzo delle Mobike elettriche. “Abbiamo punte di 10.000 noleggi al giorno per 1.700 bici elettriche disponibili. Sono numeri importanti”, rivendica l’assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, Valentina Orioli. Quanto al bando da un milione di euro per dare un contirbutoi a chi acquista una bici eletytrica, “fino a ieri erano arrivate 961 richieste. Siamo circa a metà dei fondi disponibili”, conclude Orioli.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it