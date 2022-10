Milano capitale italiana delle energie rinnovabili: 1/4 delle imprese e dei brevetti sono meneghini

MILANO – Le piccole e medie imprese di Milano al top nella produzione di componenti per impianti di energie rinnovabili. Poco più di un quarto delle imprese italiane attive nella produzione di componentistica per la filiera è localizzata nella provincia meneghina. E’ quanto emerge da un’analisi diffusa da Intesa San Paolo in occasione della partenza- oggi da Area Pergolesi a Milano- del roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che dal suo avvio nel 2019 ha raccolto 14.000 candidature e valorizzato circa 500 eccellenze. E oggi le 10 “Imprese Vincenti” con sede nel capoluogo lombardo e nella sua provincia si sono presentate raccontando la propria storia aziendale e le scelte strategiche: Kel 12 Tour Operator e Ten Group, attive nel comparto turistico; Corman e Ultraspecialisti, che operano nel settore salute; Dolly Noire e Modes, che lavorano nel mercato della moda; Bancor e Bruschi, che sono attive nel settore della meccanica; Novacavi, che opera nell’industria; Botta EcoPackaging, specializzata negli imballaggi in cartone.



L’elevata propensione di Milano all’innovazione e alla digitalizzazione e la sua alta attrattività sono confermate anche dai suoi primati sul fronte delle start-up innovative. La provincia meneghina si colloca al primo posto della classifica nazionale (con 2.792 ad agosto 2022), con un notevole distacco rispetto alla seconda (Roma con 1.621). Il green offre numerose opportunità di sviluppo, grazie anche a numerose innovazioni che si stanno affacciando sui mercati: tra le imprese distrettuali italiane la quota di brevetti green sul totale è salita al 6,3% negli anni più recenti (2014-2018), una quota più che doppia rispetto ai primi anni Duemila. Spicca tra tutti il distretto della Metalmeccanica strumentale di Milano e Monza, che con una quota pari al 26,1% di brevetti green sul totale brevetti green nei distretti italiani, si colloca al primo posto della classifica.

Milano può contare su una buona propensione all’innovazione grazie anche all’elevata qualità del capitale umano: i residenti con almeno il diploma a Milano sono il 71%, otto punti percentuali in più rispetto alla media italiana; i residenti laureati o con formazione terziaria sono a Milano il 42%, una quota decisamente superiore a quella osservata in Lombardia (33%) e in Italia (28%). E’ alta poi l’attrattività di Milano: nel 2020 il saldo tra laureati in entrata e in uscita è stato pari a circa 5.200, grazie ai flussi in entrata dal resto d’Italia.

A livello nazionale ben 4.000 Pmi, che complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato, si sono autocandidate sul sito della Banca per “Imprese Vincenti”. Tra queste ne sono state selezionate 140 che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del PNRR. Queste realtà imprenditoriali, nonostante le dimensioni contenute tipiche del nostro tessuto produttivo, hanno una forte vocazione all’export con un fatturato estero che in media rappresenta il 70% del totale. A queste imprese verranno forniti gli strumenti per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, Ricerca e sviluppo, Filiera, Formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.

Il tour che prende il via oggi è articolato in 14 tappe complessive, che avranno luogo in tutta Italia, valorizzando le imprese proprio nel territorio in cui operano. Verrà infine organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

“Siamo fortemente impegnati a supportare le aziende del territorio in un percorso di crescita sostenibile- ha detto Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo- accompagnandole nella sempre più urgente evoluzione verso l’economia green”.

