Ultraleggero si schianta sulla roccia: morto carbonizzato il pilota

Di Nadia Cozzolino e Alba Di Palo

BARI – È morto carbonizzato il pilota di un ultraleggero che si è schiantato nella cava Arcuri a Seclì, in provincia di Lecce. Il velivolo è precipitato e ha preso fuoco subito dopo l’impatto con la roccia. Per il pilota – che era solo a bordo del mezzo – non c’è stato scampo.

Il velivolo, un aereo mobile ultraleggero Savage, era pilotato da un cittadino 65enne di nazionalità tedesca, domiciliato a Supersano (Lecce). Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e la salma restituita ai familiari.

Lo schianto è avvenuto alle 13 circa. A seguito dell’impatto l’ultraleggero era esploso, prendendo fuoco, e il corpo del pilota era rimasto incastrato tra le lamiere.

L’aereo era decollato alle 12:20 dalla pista Masseria Macrì di Supersano. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Gallipoli e della stazione di Aradeo, i vigili del fuoco del distaccamento Gallipoli e i sanitari del 118.

