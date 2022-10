Tom DeLonge torna nei blink-182, nel 2023 la band in concerto in Italia. Info e biglietti

(Foto Facebook blink-182)

ROMA – Clamoroso annuncio da parte dei blink-182: la band californiana ha svelato il grande ritorno di Tom DeLonge. Il cantante e chitarrista, insieme al cantante e bassista Mark Hoppus e al batterista Travis Barker ha contribuito in maniera decisiva all’esplosione del pop punk negli anni ’90 e 2000.

IL NUOVO SINGOLO E IL TOUR MONDIALE

Venerdì 14 ottobre uscirà il loro nuovo singolo, ‘Edging’, e nel 2023 partirà il nuovo tour mondiale del trio, che farà tappa anche in Italia.

LA STORIA DEI BLINK-182

L’iconica e irriverente band statunitense, famosissima per i singoli ‘All the small things‘ e ‘What’s my age again‘, si era già sciolta una prima volta nel 2005: dopo quattro anni Tom, Mark e Travis erano tornati insieme, pubblicando nel 2011 il sesto album ‘Neighborhoods’. Poi, dopo un EP nel 2012 (‘Dogs eating dogs’) e i progetti per un nuovo album e una nuova etichetta discografica con cui firmare, la nuova improvvisa rottura: è il 2014 quando Tom DeLonge abbandona i blink, preferendo concentrarsi su altri progetti, musicali (gli Angels & Airwaves) e non (è noto il suo interesse per il tema degli alieni).

Hoppus e Barker, insieme al cantante degli Alkaline Trio Matt Skiba, hanno pubblicato nel frattempo due album, ‘California’ (2016) e ‘Nine’ (2019). E proprio con Skiba si sono esibiti l’ultima volta in Italia, agli i-Days 2017 a Monza.

I BLINK-182 IN CONCERTO A BOLOGNA

Sui loro canali social, i blink-182 hanno annunciato anche le date del nuovo tour : si parte l’11 marzo 2023 a Tijuana (Messico), per un giro del mondo che terminerà il 26 febbraio 2024 a Christchurch (Nuova Zelanda). In calendario anche una tappa in Italia: il 6 ottobre 2023 i blink-182 suoneranno a Bologna. E i fan, pazzi di gioia sui social, sono in attesa di poter acquistare i biglietti per poter rivedere i loro idoli dal vivo.

BLINK-182 A BOLOGNA, LE INFO SUI BIGLIETTI

La band si esibirà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) venerdì 6 ottobre 2023. La prevendita dei biglietti partirà giovedì 13 ottobre alle ore 10 per chi si registrerà alla presale MyLiveNation. Venerdì 14 ottobre alle 10 partirà la Spotify Fan First Presale. La vendita libera sarà invece lunedì 17 ottobre dalle 10. I biglietti si possono acquistare su Ticketone e Ticketmaster e VivaTicket.

I PREZZI DEI BIGLIETTI DEI BLINK-182 A BOLOGNA

Ecco i prezzi dei biglietti per il concerto dei blink-182 a Bologna di venerdì 6 ottobre 2023.

GA Pit Early Entry Package: 202,75€

Gold Premium Ticket Package: 174,00€

Silver Ticket Package: 148,25€

PIT: 85 € + diritto di prevendita

Parterre: 60 € + diritto di prevendita

Primo Settore Premium: 65€ + diritto di prevendita

Primo Settore Ovest/Est: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Ovest/Est: 55€ + diritto di prevendita

Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it