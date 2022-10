Jamie Lee Curtis: “Halloween? Jake Gyllenhaal mi ha convinta a tornare”, e nel futuro un nuovo horror

ROMA – A pochi giorni dall’uscita di ‘Halloween Ends‘, Jamie Lee Curtis ha parlato dei suoi progetti futuri alla alla rivista SFX e ha rivelato cosa l’ha spinta a prendere parte alla nuova trilogia dell’iconico cult horror, diretta da David Gordon Green.

“Ero seduta esattamente nel posto in cui sono in questo momento quando il mio telefono ha squillato, ed era Jake Gyllenhaal– ha detto Curtis- Ho preso il telefono e lui ha detto, ‘Ehi Jame, il mio amico David Gordon Green’ – con il quale aveva collaborato nel film Stronger – ‘vorrebbe parlarti di un film di Halloween.’ Era l’estate del 2017. L’ultima cosa che pensavo di fare cinque anni fa sarebbe stato un film di Halloween. Ed eccomi qui, ad averne girati tre e con un fantastico gruppo creativo di persone. Questo non solo è stato soddisfacente per me personalmente e creativamente, ma mi ha lanciato creativamente in un altro mondo. Una vita creativa ora, grazie al film di Halloween e al successo. Ora ho una partnership con Jason Blum alla Blumhouse, ho una società di produzione, ho scritto un film horror che dirigerò, sto producendo serie televisive, Sto comprando libri. Tutto questo era l’ultima cosa che pensavo di fare cinque anni fa. Quindi dire mai è stupido“.

‘Halloween Ends’, nelle sale dal 13 ottobre, è il terzo film di un nuovo franchise, che si ricollega al film originale del 1978 di John Carpenter, con protagonista Laurie Strode, personaggio che ha lanciato Curtis e al quale l’attrice ha dichiarato che sarà eternamente grata. La nuova trilogia è iniziata nel 2018 con ‘Halloween’, che ha incassato 250 milioni di dollari ed è proseguita con ‘Halloween Kills’. Il secondo capitolo è stato presentato nel 2021 alla Mostra del Cinema di Venezia dalla stessa Curtis, che in quell’occasione alla Dire ha parlato dell’esperienza sul set di ‘Una poltrona per due’.

HALLOWEEN ENDS, DI COSA PARLA IL TERZO CAPITOLO DELLA SAGA

Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills, Laurie vive con la nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte.

