Russell Crowe nominato “ambasciatore di Roma nel mondo”: venerdì l’attore in Campidoglio

ROMA – Russell Crowe sarà ospite in Campidoglio del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che insignirà l’attore e regista di un’onorificenza per essersi fatto Ambasciatore di Roma nel mondo. All’attore, ospite nella Capitale di Alice nella Città, seziona autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, sarà consegnata una targa in argento che riproduce Palazzo Senatorio nel corso di una cerimonia che si terrà venerdì 14 ottobre alle ore 14.00 in Aula Giulio Cesare e che sarà preceduta da un breve incontro privato con il Sindaco nel suo Studio nella Sala dell’Orologio e dal tradizionale affaccio dal balcone della Torre di San Niccolò V per ammirare il panorama sui Fori. Per Russell Crowe si tratterà di un primo momento istituzionale in una serie di appuntamenti di cui sarà protagonista nel corso della sua trasferta romana.

Sabato 15 ottobre alle ore 16.00 all’Auditorium Conciliazione parteciperà ad una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico nel corso della quale avrà modo di ripercorrere la sua carriera con un focus sui suoi ruoli più iconici e amati. Con l’occasione ritirerà il Premio Speciale del ventennale di Alice nella Città dalle mani dei due direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Il legame speciale che unisce Russell Crowe alla Capitale, fin da quando ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio ne “Il Gladiatore”, ha fatto sì che Roma sia stata anche scelta per il lancio mondiale della sua opera seconda “Poker Face“, thriller da lui stesso diretto e interpretato con Liam Hemsworth, che sabato 16 ottobre alle ore 21.00 all’Auditorium Conciliazione sarà proiettato in anteprima mondiale nel programma di Alice nella Città e della Festa del Cinema prima di approdare nei cinema dal 24 novembre distribuito da Vertice 360.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it