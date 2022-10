A Napoli bambino di un anno muore dopo l’arrivo in ospedale

NAPOLI – Un bambino di appena un anno è morto nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il decesso è avvenuto nella notte, alle 3 circa. Il piccolo, prima di essere trasferito nel nosocomio del capoluogo campano, era stato trasportato all’ospedale di Nola dopo un intervento dei carabinieri in un appartamento di traversa Cittadella, nel Comune di San Vitaliano.

Ad allertare i carabinieri il personale del 118, che era già sul posto. Era stato infatti richiesto un intervento di soccorso per il bambino, probabilmente in preda a una crisi respiratoria. Sul caso indagano i carabinieri. La salma del piccolo, su disposizione del magistrato della procura di Nola, è stata sequestrata per l’autopsia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it