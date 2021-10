Al Policlinico Umberto I di Roma apre il Centro Senologico Integrato

ROMA – Al Policlinico Umberto I di Roma ha aperto il Centro Senologico Integrato, dedicato alle donne con tumore al seno. Si trova al piano meno uno dell’Eastman, in viale Regina Elena, ed è strutturato affinché si adatti alle specifiche esigenze di ogni donna, dalla cura all’assistenza: esami diagnostici, interventi chirurgici, terapie, fino ai controlli di follow-up, sono gestiti in maniera coordinata e offerti in un unico percorso. Il Centro sarà il punto di collegamento per oncologi, chirurghi senologi, chirurghi plastici, radiologi, radioterapisti, anatomopatologo, fisioterapisti, medico nutrizionale, dermatologo, fisiatri, oncopsicologo, genetista, case manager infermieristico, che si occuperanno a 360 gradi della donna.

“Anche in quest’ottica abbiamo scelto di dedicare una sede unica per gli ambulatori relativi a ciascuna specialistica, in modo tale che i medici che compongono il gruppo del Centro e che si occupano dei vari aspetti della cura possano accogliere insieme la donna e garantirle una presa in carico a 360 gradi”, ha detto il direttore generale dell’Umberto I, Fabrizio d’Alba, presentando il Centro. “Avere un unico punto di riferimento è importante– ha aggiunto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato- Questo è il modo corretto di rispondere alle esigenze delle donne che si trovano ad affrontare una sfida come quella di un tumore”.