Le coperte solidali in piazza a Bologna fruttano 35mila euro alle associazioni femminili

BOLOGNA – Ha fruttato oltre 35.000 euro la due giorni che ha visto piazza Maggiore a Bologna “ricoperta di trame e fili intrecciati dalle mani di centinaia di donne”. Ne dà notizia la Casa delle donne per non subire violenza bolognese, che ha partecipato con un banchetto informativo all’iniziativa promossa dall’associazione Viva Vittoria e che sarà una delle quattro associazioni di donne a cui sarà devoluta la somma, ottenuta grazie alla vendita di “oltre 1.500 coperte“.

Oltre alla Casa delle donne, beneficeranno del denaro incassato nel corso di questa “due giorni di scambio e solidarietà”- inizialmente prevista per il 7 marzo 2020, ma poi rinviata a causa della pandemia- Mondo donna Bologna, Udi Bologna e Sos Donna. I soldi, naturalmente, saranno utilizzati per portare avanti le iniziative di queste quattro realtà per “contrastare la violenza maschile sulle donne”.