Nuovi incendi nell’Oristanese: in fiamme 200 ettari di pascoli

CAGLIARI – Si prospetta una nuova catastrofe ambientale per Santu Lussurgiu, uno dei Comuni dell’Oristanese più colpiti dal devastante rogo dello scorso luglio, e ancora teatro di incendi nelle ultime ore. Tra ieri, quando è scoppiato l’incendio, e la mattinata di oggi, le fiamme hanno percorso circa 200 ettari di pascoli alberati.

Sul posto gli uomini del Corpo forestale, in azione con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Bosa e Fenosu per cercare di domare le fiamme ancora attive, e bonificare l’area. Il nucleo investigativo dei Forestali ha attivato le indagini di rito per accertare le cause dell’incendio. Il Corpo forestale sta intervenendo in queste ore anche a Macomer, in provincia di Nuoro. In volo un elicottero proveniente dall’incendio di Santu Lussurgiu.