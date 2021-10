‘Brasil Aberto’ Platform allows monitoring of World Bank programs

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – The Ministry of Economy and the World Bank launched Brasil Aberto (Open Brazil), a platform for citizens and public managers to monitor information on all studies and operations of the World Bank in the country, contextualizing activities and taking into account their particular challenges.

Brasil Aberto aims to make the work more accessible for the citizens, with information on the role and logic behind the activities of the World Bank. It also provides regular reports to monitor the results.

The interactive tool makes use of new technologies, including Big Data, Open Data, social media and smart tools to access information on the World Bank’s current strategy for Brazil, called the Country Partnership Strategy (Estratégia de Parceria com o país), covering fiscal years 2018 -2023.

During the presentation of this initiative, the secretary of International economic affairs at the Ministry of Economy, Erivaldo Gomes, said: “The World Bank is responding to a request from the current government to be closer to the country by establishing an interactive tool to facilitate the execution of its activities in Brazil”.

The secretary also cited data on investments that, according to him, have developed more than 500 projects in Brazil in the last 50 years. “In 2020, the Bank approved more than US$4 billion in new financing for Brazil. Of this total, around US$2.9 billion went to the private sector and US$1.2 billion to the public sector, with a particular focus on the states and municipalities,” he added.

According to the secretary, the platform will be an important source of consultation for managers, researchers and students interested in the production of knowledge and sectoral studies prepared by the World Bank.

The link to the platform is: https://brasilaberto.worldbank.org/pt/

BRASILE, LA BANCA MONDIALE E IL GOVERNO LANCIANO UN SITO PER LA TRASPARENZA

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Una piattaforma web concepita per permettere a cittadini e amministratori pubblici di monitorare le informazioni relative a tutti gli studi e le operazioni che la Banca Mondiale svolge in Brasile, fornendo un contesto alle attività e definendone le caratteristiche particolari. È questo ‘Brasil Aberto‘, un’iniziativa lanciata dall’istituto finanziario con il ministero dell’Economia di Brasilia.

La piattaforma ha l’obiettivo di rendere più accessibile il lavoro della Banca Mondiale al pubblico esterno, fornendo informazioni sulle motivazioni e le logiche delle attività dell’istituto con sede a Washington. Oltre a mettere a disposizione regolarmente informazioni sui risultati delle sue ricerche. Lo strumento interattivo si serve di tecnologie come Big Data, Open Data, social network e degli strumenti ‘smart’ per permettere l’accesso ai dati sulla strategie della Banca Mondiale per il Brasile, relativa al quinquennio fiscale 2018-2023, nell’ambito della cosiddetta Country Partnership Framework (Estratégia de Parceria com o país, Cpf).

Durante il lancio dell’iniziativa, il segretario agli Affari economici internazionali del ministero dell’Economia, Erivaldo Gomes, ha affermato che “la Banca Mondiale risponde a una richiesta del governo di stare più vicino al Paese, istituendo uno strumento interattivo per facilitare lo svolgimento delle sue attività in Brasile”.

Il segretario ha citato anche dei dati sugli investimenti che, a suo dire, hanno portato allo sviluppo di 500 progetti negli ultimi 50 anni. “Nel 2020, la Banca ha approvato per il Brasile più di quattro miliardi di nuovi finanziamenti“, ha reso noto Gomes. “Di questi, circa 2,9 miliardi sono stati destinati al settore privato, mentre 1,2 a quello pubblico”.

Stando a quanto affermato dal segretario, la piattaforma sarà un importante strumento di consultazione per gli amministratori, i ricercatori e gli studenti interessati alla produzione di ricerche e studi settoriali da parte della Banca Mondiale.

Il portale è disponibile al link https://brasilaberto.worldbank.org/pt/

PLATAFORMA BRASIL ABERTO PERMITE ACOMPANHAR PROGRAMAS DO BANCO MUNDIAL NO BRASIL

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O Ministério da Economia e o Banco Mundial lançaram o Brasil Aberto, uma plataforma para que cidadãos e gestores públicos monitorem as informações sobre todos os estudos e operações do Banco Mundial no país, contextualizando as atividades e levando em conta seus desafios particulares.

O Brasil Aberto tem o objetivo de deixar o trabalho mais acessível ao público externo, com informações sobre as motivações e a lógica das atividades do Banco Mundial, além de proporcionar o monitoramento regular dos resultados.

A ferramenta interativa lança mão de novas tecnologias, incluindo Big Data, Open Data, mídias sociais e ferramentas inteligentes para acesso às informações sobre a estratégia atual do Banco Mundial para o Brasil, chamada de Estratégia de Parceria com o país, compreendendo os anos fiscais 2018-2023.

O secretário de assuntos econômicos internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, afirmou durante o lançamento que “o grupo Banco Mundial atende a um pedido do atual governo para estar mais próximo do país estabelecendo uma ferramenta interativa para facilitar a execução de suas atividades no Brasil”.

O secretário citou ainda dados sobre investimentos que, segundo ele, desenvolveram mais de 500 projetos no Brasil nos últimos 50 anos. “Em 2020, o Banco aprovou para o Brasil mais de 4 bilhões de dólares em novos financiamentos. Desse total, cerca de US $2,9 bilhões foram para o setor privado e US $1,2 bilhão para o setor público, com foco maior em estados e municípios”, afirmou.

De acordo com o secretário, a plataforma será uma importante fonte de consulta para gestores, pesquisadores e estudantes interessados na produção de conhecimento e estudos setoriais elaborados pelo Banco Mundial.

O link para a plataforma é https://brasilaberto.worldbank.org/pt/