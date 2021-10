Lepore proclamato sindaco di Bologna, primo atto: termosifoni accesi

BOLOGNA – Matteo Lepore è stato proclamato questa mattina sindaco di Bologna e della Città metropolitana, come previsto dalla legge. E il suo primo atto è stato firmare l’ordinanza con cui anticipa di qualche giorno il via libera all’accensione del riscaldamento nelle case e nelle scuole dei bolognesi. “So che molti attendevano questa scelta- sorride Lepore, questa mattina a margine di una conferenza stampa, prima uscita pubblica da neosindaco- l’ordinanza anticipa di qualche giorno, non di tanto, l’accensione del riscaldamento”.

Entro 10 giorni dalla proclamazione, Lepore convocherà la prima seduta del Consiglio comunale di Bologna, da tenersi entro i successivi 10 giorni. In quella occasione si procederà alla convalida degli eletti, alle elezioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, al giuramento del sindaco e saranno comunicati i membri della Giunta.

Entro 60 giorni, invece, si svolgeranno le elezioni del nuovo Consiglio metropolitano, per le quali saranno chiamati al voto i sindaci e i Consiglieri comunali dei 55 Comuni della Città metropolitana. “Saranno giorni di lavoro intensi- conferma Lepore- perchè dobbiamo costruire la prossima Giunta. Da domani farò alcuni incontri con i cittadini e dedicherò questa settimana alle persone che durante la campagna mi ero impegnato a rivedere subito dopo le elezioni. In questi primi giorni incontrerò anche i dipendenti comunali e della Città metropolitana e poi ho già un programma di incontri con le associazioni di categoria, i sindacati, gli ordini professionali e anche i gruppi consiliari che sono stati eletti, sia di maggioranza sia di opposizione”.

Sui nomi e le deleghe dei futuri assessori, però, Lepore rimane ancora abbottonato. “Della Giunta parlerò quando avremo finito il lavoro che stiamo facendo– dice il neosindaco di Bologna- posso confermare che sarà una Giunta di carattere metropolitano. Questo è il lavoro più innovativo che stiamo mettendo in campo e assicuro che è molto importante, perchè abbiamo bisogno che tutti i cittadini dell’area metropolitana bolognese sappiano, ad esempio in tema di diritto alla salute, di avere uno standard di servizi forte e che c’è un sindaco che si vuole impegnare affinchè in tutti i Quartieri e in tutti i Comuni il diritto alla salute venga affermato”.

LEGGI ANCHE: Lepore festeggia la vittoria: “Bologna è la città più progressista d’Italia”