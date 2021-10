È morto l’attore e doppiatore Elio Pandolfi, voce storica di Stanlio

ROMA – “Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Elio Pandolfi, un grande attore e doppiatore italiano. Il mondo dello spettacolo piange oggi la scomparsa di un suo grande protagonista. Sono vicino alla famiglia in questa triste giornata”. Con queste parole il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha dato la notizia della scomparsa di Elio Pandolfi, spentosi all’età di 95 anni. Attore, cantante, doppiatore, ha lavorato in teatro, cinema, radio e tv a fianco a grandi nomi della scena artistica del ‘900.

Nato a Roma il 17 giugno del 1926, Pandolfi studia all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma per poi debuttare come mimo a Venezia nel 1948 nello spettacolo Les malheurs d’Orphée di Milhaud. Da lì la sua carriera prende il volo per non arrestarsi più. Negli Anni 40 partecipa a trasmissioni di rivista di Garinei e Giovannini, poi l’esperienza a teatro diretto da Luchino Visconti ne ‘L’impresario delle Smirne’. Quindi l’esordio come cantante nell’operetta nell’operetta di Alfredo Cuscinà ‘La barca dei comici’. Al cinema ha lavorato con Federico Fellini ed è stato diretto da Lina Wertmuller (‘Ferdinando e Carolina’, ‘Peperoni ripieni e pesci in faccia’). Pandolfi è stato anche un grande doppiatore, con oltre 500 pellicole all’attivo: tra i tanti volti a cui ha prestato la voce il più famoso è quello di Stanlio, della coppia Laurel & Hardy.