Sparatoria a Milano, ucciso un 60enne in centro a Buccinasco

MILANO – Sparatoria a Buccinasco, nel milanese, dove, stando a quanto apprende la ‘Dire’, un uomo in bicicletta sarebbe stato raggiunto e ucciso da tre colpi d’arma da fuoco provenienti da uno scooter T Max nero. I primi due colpi sarebbero stati esplosi a veicolo in corsa, che ha raggiunto il ciclista affiancandolo lungo la centrale via della Costituzione. Il terzo colpo avrebbe infine raggiunto l’uomo dal ciclomotore a ruote ferme, con la vittima già riversa sul marciapiede. Sul posto ci sono i Carabinieri che stanno tentando di ricostruire le dinamiche dei fatti.

La vittima è Paolo Salvaggio, 60 anni, già sottoposto a misure cautelari restrittive (era agli arresti domiciliari). L’uomo era stato trasportato all’ospedale di Rozzano, ma le sue condizioni erano da subito apparse disperate.