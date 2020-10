Coronavirus, 5.456 i nuovi contagi e 26 i deceduti

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 5.456 (ieri erano stati 5.724), i decessi 26, tre meno di ieri. Gli attuali positivi ammontano cosi’ a 79.075. Sono i numeri del bollettino odierno del Ministero della Salute. Guida la classifica delle Regioni ancora la Lombardia con 1.032 contagiati in 24 ore. Seguono Campania (633), Toscana (517) e Veneto (438).

NEL LAZIO 371 NUOVI CASI, D’AMATO: “NON ABBASSARE LA GUARDIA”

“Nel Lazio per il secondo giorno consecutivo dati in leggera flessione ma non bisogna abbassare la guardia, occorre essere rigorosi nei comportamenti”. Cosi’ l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, commenta i dati di oggi, per cui su quasi 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 371 casi, 4 i decessi e 30 i guariti.