Papa Francesco: “Più donne nei posti di responsabilità della Chiesa”

ROMA – “Preghiamo perchè i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’Angelus.

PAPA: “IN ARMENIA TREGUA FRAGILE, INCORAGGIO A RIPRENDERLA”

“Ho apprezzato che tra Armenia e Azerbaigian sia stato concordato un cessate il fuoco per motivi umanitari, in vista del raggiungimento di un sostanziale accordo di pace”, ha aggiunto Papa Francesco. “Nonostante la tregua si dimostri troppo fragile, incoraggio a riprenderla, ed esprimo partecipazione al dolore per la perdita di vite umane, per le sofferenze patite, nonché per la distruzione di abitazioni e luoghi di culto”, ha sottolineato.