venerdì 11 Settembre 2026

SuperEnalotto: centrato a La Valletta Brianza un “6” da 223 milioni di euro

Con quella di stasera sono 135 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto

Data pubblicazione: 11-9-2026 ore 22:17Ultimo aggiornamento: 11-9-2026 ore 22:17

ROMA – Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 223.173.416,83 milioni di euro: come riporta Agipronews, la sestina vincente (64 8 52 13 16 70 JOLLY 17 SUPERSTAR 21) è stata realizzata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, presso il punto vendita “Al Chicherin” in Via Milano 36.

Si tratta del primo “6” del 2026: l’ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) sono andati 35,4 milioni di euro.

Con quella di stasera, ricorda Agipronews, sono 135 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

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