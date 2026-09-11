Dire Podcast | I principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Questa settimana la Camera ha ripreso i lavori, dopo la pausa estiva. In aula il question time con quattro ministri e la legge sul cinema.

Mercoledì, nel giorno dei funerali di Loredana Isceri, la donna vittima di femminicidio scaraventata da un cavalcavia dell’autostrada a Firenze dall’ex compagno, si è parlato di misure di contrasto alla violenza sulle donne. La ministra Eugenia Roccella ha rivendicato gli interventi messi in campo dal governo in questa legislatura, a partire dal reato autonomo di femminicidio, un testo che fu votato all’unanimità. Dalle opposizioni, da Azione in particolare, l’appello a un impegno bipartisan contro la violenza di genere.

Giovedì via libera in prima lettura alla legge sul cinema, che ora passa all’esame del Senato. Il testo è frutto dell’unificazione di diverse proposte di legge, di maggioranza e opposizione. La riforma affida al governo una delega di due anni per il riordino del settore. Dentro ci sono un sacco di cose, a partire dalla nuova Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, destinata ad assumere le funzioni operative, gestionali e attuative oggi attribuite al ministero della Cultura. Nasce poi un forum di esperti affiancato da rappresentanti delle associazioni di autori, lavoratori dello spettacolo, autori ed esercenti per monitorare le politiche pubbliche sul cinema e sull’impatto dell’intelligenza artificiale. La legge prevede inoltre la creazione di un polo nazionale dell’audiovisivo col coinvolgimento di Cinecittà. E poi sostegno a produttori indipendenti e riforma del welfare con tutele assistenziali e previdenziali per chi lavora nel mondo dello spettacolo. La legge è passata quasi all’unanimità, sono mancati solo i voti di Futuro Nazionale. Alleanza Verdi Sinistra, in aula, ha chiesto grande attenzione sulla crescita dell’intelligenza artificiale.

Con la sua riconoscibilissima oratoria, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ringraziato l’aula della Camera, auspicando che anche in Senato maggioranza e opposizione possano lavorare insieme alla riforma.