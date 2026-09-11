Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 11 settembre 2026

ADDIO A EMMA BONINO, STORICA LEADER RADICALE

E’ morta a 78 anni Emma Bonino. Storica esponente dei Radicali insieme a Marco Pannella, leader di Più Europa, due volte ministra, combatteva da un anno con un tumore al polmone. “Ha segnato la vita della Repubblica”, dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutti i partiti e gli schieramenti politici la ricordano e le rendono omaggio per la sua tenacia, le battaglie per i diritti civili e l’irriducibile europeismo. “Le nostre idee erano lontane”, dice la premier Giorgia Meloni, che pure rende omaggio a una voce “forte e riconoscibile”. La settimana prossima ci saranno i funerali di Stato.

LEGGE ELETTORALE. SCONTRO SU PREFERENZE E RACCOLTA FIRME

E’ scontro tra maggioranza e opposizione sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera del Senato all’emendamento del centrodestra che introduce fino a tre preferenze, con alternanza di genere, ma mantiene i capilista bloccati. Respinto invece il subemendamento delle opposizioni che chiedeva di eliminare le liste bloccate e introdurre le preferenze pure. È polemica anche su un’altra modifica voluta da Fratelli d’Italia. Viene alzato di tre volte il numero di firme necessarie ai partiti non presenti in Parlamento per partecipare alle elezioni politiche. “Una soglia spropositata- protestano le opposizioni- che viola i principi democratici”.

11 SETTEMBRE, 25 ANNI DOPO: LA MEMORIA E LA PACE

Venticinque anni dopo, l’11 settembre resta uno degli spartiacque della storia contemporanea. Oggi il mondo ricorda le quasi tremila vittime degli attentati alle Torri gemelle, al Pentagono e in Pennsylvania e le conseguenze di quella giornata che cambiò gli equilibri internazionali. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto il suo pensiero alle vittime e alle loro famiglie, invitando a “non cedere alla logica della guerra, ma a far prevalere la pace”.

DI BATTISTA, ATTESO DOMANI IL RIENTRO DA CUBA

È atteso domani a Roma Alessandro Di Battista, dopo due settimane di ricovero a Cuba. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrebbe lasciare oggi l’Avana a bordo di un’aeroambulanza, con un volo a bassa quota e suddiviso in più tappe, della durata di circa dodici ore. Di Battista era stato ricoverato il 28 agosto per una forte cefalea e successivamente sottoposto a un intervento neurochirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono ora compatibili con il trasferimento. A Roma è previsto il ricovero al Policlinico Gemelli, dove proseguiranno le cure.